Mtb, le Giovanissime Gandolfi e Indrizzi in luce in Piemonte e Lombardia

Dopo aver tenuto a battesimo la nuova pista di Mtb, inaugurata a Quarto, presso lo Sporting Club Quarto nel pomeriggio di sabato 26 settembre, il gruppo dei Giovanissimi guidati da Guido Davoli ha fatto capolino a Valdilana – Caulera, nel biellese, dove è andato in scena il 9° Trofeo Luca Bonini, gara di cross country riservato ai biker dai 6 ai 12 anni. E ancora una volta i piccoli mini biker hanno avuto modo di mettersi in luce andando a cogliere importanti risultati anche lontano dalle mura amiche. Un successo e 4 argenti, compreso quello di squadra, il bottino dei piccoli biancogrigioneri. Nadia Gandolfi su tutti, oro nelle femmine G5, con Arianna Scaravella (G4F) e Greta Catanzaro (G3F) capaci di salire sul secondo gradino del podio, cosi’ come il forte G2, Gregorio Mazza, al suo 5° podio consecutivo nella ultime cinque gare disputate. Oltre alle medaglie, a referto anche tre 11° posti, con Mattia Fulgosi (G4), Tommaso Dallacosta (G5) e Mattia Perani (G6), oltre alla 16° piazza di Tommy Perani (G4) e la 28° posizione di Marc Longinotti (G6).

Tutti questi risultati, hanno consentito ai giovani biker di guadagnare anche la seconda moneta nella classifica per società, secondi solo ai piemontesi del Team Rive Rosse. In parallelo alla prova biellese, sulla sponda del lago d’Iseo, un’altra biker in gonnella, Isotta Indrizzi (G1F), si è messa in evidenza andando a vincere la “Batti un cinque mini”, gara per giovanissimi, abbinata alla Marathon Internazionale Dario Acquaroli. A tal proposito, alla 25° edizione della prestigiosa Marathon erano presenti anche 7 Gagabiker appartenenti alla categoria Juniores, giunti però al traguardo oltre la top ten, posizione che assegnava punti UCI, validi per il ranking mondiale. Migliore dei biancogrigioneri, Gabriele Dedè, giunto in 13° posizione, a seguire Pippo Becchi, 23°, Marco Bondi, 26° con Daniele Stanghellini in 27° posizione e lo sfortunato Marco Soprani, vittima di una foratura quando stava viaggiando in 10° posizione, giunto 37° piazza. Non ha concluso la prova, Jack Caiti, costretto al ritiro per guai meccanici, estromettendolo da una probabile top ten. In gara, nella categoria Open Elitè, l’Under 23 Riccardo Fontanili, classificatosi in 30° posizione.

Per la cronaca, due vecchie conoscenze della Scott Racing Team, Marika Celestino ed Elia Rial, hanno vinto le rispettive categorie Under23, centrando anche la 3° e 5° posizione assolute nelle classifiche Open. Per concludere il ricco programma di gare, altri due biker sugli allori. Il Master 5 Andrea Balboni, capace di conquistare la 5° posizione di categoria nella massacrante 6 ore della Brianza e il Giovanissimi G6, Diego Castelli, 4° nel Memorial Cav Luigi Passera, gara su strada disputata a Broni (PV).