Musica e solidarietà in piazza per i venti anni del Placentia Gospel Choir

Si è concluso con grande successo di pubblico e partecipazione il concerto celebrativo per il 20esimo anniversario del coro piacentino Placentia Gospel Choir, andato in scena domenica 4 ottobre in Piazza Cavalli a Piacenza. Nel cuore della città, il Placentia Gospel Choir ha festeggiato insieme ai propri concittadini i suoi primi vent’anni di attività, regalando una serata intensa e coinvolgente nella cornice più rappresentativa della città. La risposta è stata particolarmente significativa: Piazza Cavalli ha accolto un pubblico numeroso e partecipe, che ha accompagnato l’esibizione con entusiasmo, calore e lunghi applausi. Un risultato che ha trasformato quello che doveva essere un concerto celebrativo in una vera e propria festa collettiva, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica Gospel.

Il concerto ha rappresentato il momento culminante di un percorso iniziato vent’anni fa proprio a Piacenza. La scelta di celebrare questa ricorrenza in Piazza Cavalli ha infatti assunto quindi un significato particolare: celebrare il coro biancorosso nel cuore della città che lo ha visto nascere e crescere. La partecipazione e il coinvolgimento registrati durante la serata hanno confermato il forte rapporto costruito negli anni tra il coro, il pubblico e il territorio. Artisticamente si sono alternati brani capaci di raccontare le diverse anime del genere musicale, in uno spettacolo che ha saputo coniugare energia, emozione, coralità e momenti di grande e profonda intensità spirituale. Il pubblico ha seguito il concerto con grande attenzione e partecipazione, accompagnando l’esibizione e contribuendo a creare un’atmosfera particolarmente calorosa. Il successo dell’evento ha rappresentato per il Placentia Gospel Choir il miglior modo per celebrare un anniversario così importante, ovvero, insieme alla propria città e al proprio pubblico.

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Fondato il 4 settembre 2006 da Francesco Zarbano, all’interno del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, il Placentia Gospel Choir ha costruito nel corso di vent’anni un percorso artistico che conta oltre 300 concerti, collaborazioni con importanti realtà musicali e partecipazioni a manifestazioni in Italia e all’estero. Nel 2010 il Placentia Gospel Choir ha inoltre contribuito alla nascita del coro Gospel nazionale Italian Gospel Choir. Nel corso della propria storia, il progetto ha preso parte a eventi e manifestazioni di rilievo, portando il nome e l’esperienza musicale maturata a Piacenza anche al di fuori dei confini provinciali. Il concerto del 4 ottobre ha rappresentato quindi non soltanto la celebrazione di una ricorrenza, ma la sintesi di un percorso artistico, umano, associativo e sociale costruito in vent’anni di attività. La serata ha assunto ulteriore rilevanza perché inserita nella giornata conclusiva della 21ª edizione del Mercato Europeo, svoltosi a Piacenza dal 2 al 4 ottobre, grazie a Confcommercio Piacenza che ha permesso di creare una naturale continuità commerciale, turistica e culturale della città.

Alla componente musicale si è aggiunta inoltre quella solidale, grazie alla partecipazione di Avis Provinciale di Piacenza, nell’ambito delle iniziative collegate alla Giornata Nazionale del Dono che ha impreziosito l’appuntamento con il proprio messaggio. Il concerto è stato realizzato da IGC SRL Impresa Sociale, con la diretta collaborazione del Comune di Piacenza, oltre alla presenza dei partner ufficiali per gli strumenti musicali Roland e Music In di San Marino e con il prezioso sostegno economico di Iren, Nuova General Instruments e Cantina Valtidone. La grande partecipazione registrata in Piazza Cavalli ha dimostrato ancora una volta come la musica possa trasformarsi in uno strumento capace di riunire una comunità e creare occasioni autentiche di condivisione. Il 4 ottobre Piazza Cavalli ne ha offerto ancora una volta la dimostrazione. Vent’anni di concerti, esperienze, viaggi e collaborazioni. Vent’anni di musica. Ma soprattutto vent’anni di persone. E dopo il grande successo della festa di Piazza Cavalli, il Placentia Gospel Choir è già pronto a iniziare il prossimo capitolo della propria storia.