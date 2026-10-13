Musica sacra e lirica, oltre 100 artisti da tutto il mondo per il Concorso San Colombano

Dal 22 al 25 ottobre torna a Piacenza il Concorso Internazionale San Colombano, giunto quest’anno alla nona edizione. Ideato e organizzato dall’Associazione DeA Donne e Arte, dal 2018 il contest porta nella nostra città artisti da tutto il mondo e nelle edizioni passate ha visto competere, ogni anno, oltre 130 giovani talenti provenienti da 27 nazioni diverse, tra cantanti e compositori. Le sezioni artistiche che nei prossimi giorni vedranno impegnati i partecipanti sono quattro: Canto lirico, Musica sacra, Canto barocco e Composizione, con premi in denaro e occasioni professionali. Per la sezione lirica la giuria sarà guidata dal presidente Roberto Servile, baritono, direttore artistico di Sarzana Lirica e di La Spezia lirica, mentre Raffaele Pe, controtenore di fama internazionale, sarà presidente della sezione Canto sacro e barocco; la sezione Composizione sarà invece presieduta da Stefano Delle Donne, compositore e violinista.

Il Concorso, curato dalla direttrice artistica Giovanna Beretta, è apprezzato per la serietà, per la qualità della proposta e per l’opportunità offerta agli artisti di farsi conoscere, attraverso esibizioni pubbliche. In occasione dell’edizione 2026, sono in programma due concerti finali aperti al pubblico: sabato 24 ottobre alle 21, presso l’Auditorium di Piacenza e Vigevano, Concerto dei cantanti vincitori delle sezioni canto barocco e musica sacra con premiazione anche dei vincitori della sezione Composizione; domenica 25 ottobre alle 17.30, presso il Teatro Verdi di Fiorenzuola, Concerto dei cantanti vincitori della sezione lirica. Durante il concerto si esibirà anche la Corale città di Fiorenzuola diretta da Giovanni Chiapponi con Roberto Sidoli al pianoforte. Entrambi gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito, così come quelli che verranno proposti nel corso del 2027, come naturale estensione dell’esperienza artistica appena svolta, vetrina e occasione già professionale per gli artisti che si saranno distinti.