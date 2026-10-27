Musica sacra e lirica, successo per il Concorso San Colombano: tutti i premiati

Dong Jun Lee, baritono coreano, è il vincitore della nona edizione del Concorso Internazionale San Colombano, sezione Lirica. La manifestazione organizzata da DeA Donne e Arte ha portato anche quest’anno a Piacenza oltre 100 giovani artisti da tutto il mondo, dal 22 al 25 ottobre, con quattro giornate di audizioni e due concerti finali, presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Per la sezione musica sacra il primo premio è andato a Elena Salvatori, mentre per la nuova sezione canto barocco si è aggiudicata il primo premio il soprano Elsa Biscari. Il premio per la miglior composizione di un’aria contemporanea originale su testo sacro è stata aggiudicata ex aequo a due giovanissimi compositori statunitensi Ian Plansker e Clay Kourtney.

Grande soddisfazione anche quest’anno per la direttrice artistica e presidente di DeA Donne e Arte, il soprano piacentino Giovanna Beretta, ideatrice del Concorso e ancora una volta regista di giornate intense tra audizioni e concerti. Tre, come le sezioni, le giurie guidate dai presidenti: Raffaele Pe, controtenore di fama internazionale per la sezione musica Barocca e Sacra, Roberto Servile, baritono, direttore artistico di Sarzana Lirica e di La Spezia Lirica per la Musica lirica; Stefano Delle Donne, violinista e compositore, per la sezione Composizione. In giuria, accanto a Giovanna Beretta e ai tre presidenti, nomi prestigiosi del panorama internazionale, per le tre sezioni: Roberto Codazzi (Direttore artistico musicale del Museo del Violino di Cremona), Cesare Ghilardelli (Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda), Camillo Mozzoni (Oboista e Direttore d’orchestra), Dino Rizzo (organista e compositore), Bernhard Epstein (direttore d’orchestra e direttore della Opernschule HMDK di Stoccarda). Per Piacenza, la conferma di un Concorso Internazionale che porta in città decine di giovani artisti da tutto il mondo. Una vetrina culturale importante in un ambito dove non è facile accreditarsi per serietà e qualità della proposta.

TRE SEZIONI, DIVERSI PREMI – E una bella vetrina non è mancata nemmeno per i vincitori e per i finalisti delle tre sezioni. Il Concorso li ha impegnati nelle audizioni, ma li ha gratificati anche con due concerti finali, sabato 24 e domenica 25 ottobre presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con riprese in diretta per la divulgazione streaming da parte di una troupe dell’emittente Cremona 1.

Ecco dunque i vincitori della sezione lirica:

1° Classificato: Dong Jun Lee, baritono- Corea del Sud

2° Classificato: Zhi Guo, tenore – Cina

3° Classificata: Elena Salvatori, soprano – Italia

Il Premio speciale migliore aria Verdiana è andato ex aequo ai baritoni della Corea del Sud Minsu Kim e Seongwon Kim. Il concerto-premio presso l’Istituto Italiano di cultura di Stoccarda è stato attribuito al basso Giovanni Baraldi e al mezzosoprano Laura Stella. Molto interessanti anche le voci selezionate nell’ambito della sezione musica sacra e sezione canto barocco, un repertorio particolare, valutato dalla giuria di specialisti.

Ecco dunque i nomi dei premiati:

SEZIONE CANTO BAROCCO

1° classificata Elsa Biscari, mezzosoprano – Italia

Premio per l’esecuzione migliore di un’aria di Antonio Vivaldi: Anna Mondini, soprano-Italia

Premio speciale Bibiena Art Festival offerto dal Gruppo Strumentale Ciampi: Vaitkute Justina , contralto – Lituania e Eleonora Benetti, soprano

SEZIONE MUSICA SACRA

1° classificata Elena Salvatori, soprano – Italia

Premio miglior aria in lingua tedesca Kyung Ho Cheong, basso – Corea del Sud

Concerto – premio Bibiena Art Festival: Seunghwan Lee, tenore – Corea del Sud

Nell’ambito della serata è stato annunciato il premio per la miglior composizione di un’aria contemporanea originale su testo sacro assegnato ex aequo a Ian Plansker e Clay Kourtney, presente in sala a ricevere il premio.