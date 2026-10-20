Musica, solidarietà e prevenzione: a Castello torna il “Memorial Daniele Tosca”

Solidarietà, musica e salute si incontrano sul territorio piacentino. Venerdì 6 novembre, alle ore 21, il Teatro Verdi di Castel San Giovanni ospiterà l’attesa edizione 2026 del Memorial Daniele Tosca, l’evento benefico promosso dalla LILT di Piacenza (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con il patrocinio del Comune di Castel San Giovanni. L’iniziativa nasce per onorare la memoria dell’avvocato castellano Daniele Tosca, scomparso prematuramente nel 2015, trasformando il ricordo in un’importante occasione di sensibilizzazione collettiva sulla prevenzione oncologica. La colonna sonora della serata sarà affidata alla Creme Carmel Band, che salirà sul palco del teatro per offrire al pubblico una performance musicale live divertente e coinvolgente.

Nel corso della serata verrà celebrato anche un momento di forte valore scientifico e sociale con l’assegnazione di una borsa di studio, offerta dalla famiglia Tosca e destinata a una tesi accademica particolarmente meritevole incentrata sui temi della prevenzione dei tumori. Un focus centrale dell’evento sarà dedicato alla campagna internazionale “Ottobre Rosa 2026”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. A tal proposito interverrà direttamente il dottor Franco Pugliese, Presidente della LILT di Piacenza, per fare il punto sulle buone pratiche di diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.