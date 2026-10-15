Nasce il murale ideato dal consiglio comunale dei ragazzi nella scuola dell’ex Manifattura

Un bambino e una bambina che leggono un libro, dal quale germoglia una piantina: è questo il cuore del nuovo murale che sta nascendo in città, sulla facciata della scuola media dell’ex Manifattura Tabacchi . L’idea è stata proposta dai giovanissimi rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piacenza, ed era stata anticipata lo scorso maggio.

L’opera, realizzata dall’artista Fabio Guarino, non è ancora completata ed è possibile assistere a questo work in progress percorrendo strada Raffalda. I ‘committenti’ sono i piacentini del futuro, la loro richiesta è che il murale sia incentrato su temi da loro considerati fondamentali: la qualità dell’istruzione, la parità di genere e la tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione tra gli assessorati all’Istruzione e alle Politiche Giovanili questa idea ha preso forma, con l’attività preparatoria tenutasi nel corso dell’estate a Too Piacenza, in via XXIV Maggio. I tempi stretti per l’apertura della scuola e il caldo record dell’estate hanno fatto iniziare in ritardo, rispetto a quanto inizialmente previsto, l’opera, i cui costi sono a carico del consorzio Concopar, che sta completando l’intervento di riqualificazione dell’area .