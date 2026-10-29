Nel Comune di Rottofreno autorizzata l’accensione dei riscaldamenti domestici

A Rottofreno autorizzata l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Il Sindaco Paola Galvani (con ordinanza n. 92 del 27/10/2026) ha disposto la deroga dei termini di attivazione degli impianti termici di riscaldamento, anticipando alla data del 29 ottobre l’autorizzazione per l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento, compreso il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23, invitando la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde e ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19 gradi per gli altri edifici.