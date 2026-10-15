Nel piacentino calano gli incidenti stradali, non i morti: in un anno 31 vittime

Calano nel piacentino incidenti stradali, ma non, purtoppo, le vittime. A certificarlo sono le ultime rilevazioni Istat relative all’anno 2025: a fronte infatti di una diminuzione del numero sinistri (1.078 rispetto ai 1.099 dell’anno precedente) e dei feriti (1398 contro 1418), nella nostra provincia aumenta invece in modo drammatico il numero dei decessi, arrivato a 31 contro contro i 22 del 2024 e i 21 del 2023. Isolando il dato relativo al solo capuoluogo, a Piacenza città gli incidenti nel 2025 sono stati 543, con sei morti e 656 feriti. Complessivamente, lo scorso anno sulle strade emiliano romagnole si sono registrati 17.331 incidenti stradali (erano stati 16.758 nel 2024) che hanno provocato 22.587 feriti e 266 morti (erano stati rispettivamente 21.632 e 273 nell’anno precedente).

Istat ha aggiornato i dati sugli incidenti stradali con lesioni a persone relativi al 2025, pubblicati il 24 luglio 2026, introducendo un dettaglio territoriale provinciale e una classificazione della categoria di strada più articolata; è inoltre già online con i dati provinciali anche il sito cartografico che consente la consultazione di dati georeferenziati relativi ai tassi di mortalità e incidentalità stradale a intervallo di visibilità predefinito: Incidenti stradali in Italia – dati regionali e provinciali – anno 2025. I dati saranno disponibili anche sulla banca dati dell’Istat IstatData (Dati – Salute e Sanità – Incidenti stradali).

In base ai dati Aci-Istat, nel 2025, si registrano 177.207 incidenti con lesioni a persone (173.364 nel 2024, +2,2%; 172.183 nel 2019, +2,9%), che hanno causato 2.868 decessi (3.030 nel 2024 -5,3%; 3.173 nel 2019, -9,6%) e 237.822 feriti (233.853 nel 2024, +1,7%; 241.384 nel 2019, -1,5%). In media, rispettivamente, 485 incidenti, 7,9 morti e 652 feriti ogni giorno.

A livello provinciale, rispetto al 2019, anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 (riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi), 41 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 57, invece, tale numero è diminuito. In 9 Province il numero dei morti è rimasto stabile. In Italia, infine, nel 2025, la riduzione delle vittime rispetto al 2019 è ancora contenuta e pari al 9,6%. Nel 2025, le province in cui è stato già raggiunto l’obiettivo del dimezzamento delle vittime, rispetto al 2019, sono Prato, Fermo, Crotone, Vercelli, Vibo Valentia, Isernia e Siena. Le province che hanno registrato il maggior incremento percentuale, sempre rispetto al 2019 e che si allontanano dal target europeo, sono, invece, Aosta, Oristano e Barletta-Andria-Trani.

Rispetto al 2024, la diminuzione più significativa, in valori assoluti, del numero dei morti si è registrata, nel 2025, nelle province di Treviso (-29), Perugia (-26) e Napoli (-20). Torino (+17), Macerata (+14), Catania (+10) sono state le Province nelle quali si sono registrati gli incrementi maggiori, in valori assoluti, di decessi sulle strade. La maggior parte delle Province siciliane, a partire da Palermo (+20 rispetto al 2019), fanno della Sicilia la Regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+33). Le Regioni con la più alta diminuzione – in valori assoluti, dei decessi sono state la Puglia (-51), la Lombardia (-36) e l’Umbria (-26). Tra le Regioni, il maggior aumento di vittime in valori assoluti è stato registrato in Piemonte, (+27), nelle Marche (+13) e in Liguria (+8). In 12 province, l’indice di mortalità (morti per 1000 incidenti) è risultato più del doppio rispetto al valore medio nazionale (16,2). Le situazioni più critiche a Nuoro (52,8), Sud Sardegna (51,7) e Benevento (50,2). Prato, Fermo, Milano, Monza e Brianza, Genova, Imperia, Rimini e Varese sono, invece, le province in cui gli incidenti risultano meno gravi. L’indice di mortalità, infatti, è inferiore a 10 morti ogni 1.000 incidenti.