Nel segno di San Francesco, la Cattolica di Piacenza celebra la settimana del dono. Dal 5 al 9 ottobre la nona edizione della Settimana del dono, nell’anno dell’ottavo centenario di San Francesco: dalla lampada della pace a Fra Roberto Pasolini, testimonianze e incontri con gli studenti su legalità, fraternità, inclusione e responsabilità

Arriva nel campus piacentino dell’Università Cattolica la Lampada della Pace di Assisi. Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, incontrerà gli studenti per parlare della “piccolezza” come via alla fraternità e alla pace. E ci saranno le storie di Giorgio Ambrosoli e Silvio Novembre, di Nico Acampora e Luca D’Alba, fino alla testimonianza di Giovanna Cardile, orfana di femminicidio chiamata a raccontare il coraggio di trasformare il dolore in dono.

Sono alcuni dei momenti più significativi della nona edizione della Settimana del dono, in programma al campus di Piacenza dal 5 al 9 ottobre, quest’anno particolarmente significativa perché si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, alla cui figura la Settimana è da sempre ispirata.

Il titolo scelto, “Il dono della fratellanza e della pace”, restituisce il filo conduttore di un programma che porta nell’università esperienze e persone capaci di interrogare gli studenti su temi che riguardano da vicino la vita della comunità: dalla legalità al servizio, dall’inclusione alla responsabilità verso gli altri.

Ad aprire la Settimana, lunedì 5 ottobre, sarà proprio l’arrivo della Lampada della Pace di Assisi, alle 10.30 nell’Auditorium Mazzocchi, con l’incontro “In cammino con Francesco”. Nel pomeriggio, alle 15 nella Sala Convegni Piana, il focus si sposterà sulla cultura della legalità con l’incontro dedicato a “Giorgio Ambrosoli e Silvio Novembre. Testimoni della cultura della legalità ed esempio di libertà, giustizia e coraggio per le nuove generazioni”. La giornata si aprirà con la proiezione del docufilm L’ultima isola di Davide Lomma e con l’inaugurazione, alle 11.30, della mostra bibliografica San Francesco: parole, segni, visioni.

Martedì 6 ottobre il tema sarà quello del Service Learning, con il convegno “Servire insegna! Il Service Learning come cammino di fraternità nel segno del dono”, mentre mercoledì 7 ottobre gli studenti incontreranno fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, per una riflessione su “Francesco d’Assisi: la piccolezza, via di fraternità e di pace”.

La mattina di giovedì 8 ottobre sarà dedicata a due testimonianze. Alle 9.30, nell’Auditorium Mazzocchi, Nico Acampora e Luca D’Alba saranno protagonisti di “Nutriamo l’inclusione”. Alle 11.30, nell’aula Tau, Giovanna Cardile proporrà invece l’incontro “Il coraggio di trasformare il dolore in dono”.

Il programma proseguirà nel pomeriggio con un confronto sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e, nei giorni successivi, con appuntamenti dedicati alla democrazia, alla cooperazione sociale e al bene comune.

A chiudere la Settimana, venerdì 9 ottobre, saranno due appuntamenti dedicati alla dimensione civile e sociale del dono. Alle 8.30, nell’Auditorium Mazzocchi, il convegno “Di mano in mano. Il dono della democrazia. 80 anni dal voto delle donne – 1946-2026” proporrà una riflessione su un passaggio fondamentale della storia democratica italiana. Alle 10.30, nella Sala Convegni Piana, il confronto si sposterà sulla cooperazione sociale e la promozione del benessere collettivo.

Una cinque giorni che esplora la contemporaneità del messaggio di San Francesco, mettendo gli studenti davanti a storie, scelte ed esperienze concrete. Perché il dono, nella prospettiva proposta dalla Settimana, non è soltanto un gesto individuale: è una responsabilità verso la comunità e una possibilità concreta di costruire relazioni fondate sulla fraternità e sulla pace.