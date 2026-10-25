Nibbiano avanti con la Virtus Verona, a segno Spaviero (1-0) DIRETTA

Sette vittorie su otto gare per il Nibbiano&Valtidone, che con l’ultimo successo sul campo del Brusaporto e la contemporanea sconfitta del Chievo è andato in fuga in testa alla classifica con cinque lunghezze di vantaggio sui veronesi. Un avvio di stagione da sogno per la squadra di Rastelli, che non vuole fermarsi e va a caccia di altri punti importanti nella sfida con la Virtus Verona di Gigi Fresco, al momento sesta in classifica con 12 punti e reduce dal 2-0 ai danni della Tritium.