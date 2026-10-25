Nibbiano avanti con la Virtus Verona, a segno Spaviero (1-0) DIRETTA
Un avvio di stagione da sogno per la squadra di Rastelli, che non vuole fermarsi e va a caccia di altri punti
NIBBIANO & VALTIDONE – VIRTUS VERONA 1-0 (in campo) Spaviero al 16′
LA CRONACA
Finito il primo tempo al Curtoni di Borgonovo, in ritardo per la sospensione obbligata. Nibbiano & Valtidone in vantaggio grazie al gol di Spaviero.
Ripresa la partita dopo uno stop di 13 minuti. Nel ruolo di guardialinee sono stati chiamati due dirigenti delle formazioni in campo.
Infortunio a uno dei due guardialinee (Rontani) al Curtoni al 27′ del primo tempo, partita momentaneamente sospesa.
GOL – Al 16′ padroni di casa in vantaggio con Spaviero.
Palo colpito dagli ospiti in avvio di partita.
Iniziato il match al Curtoni.
LE FORMAZIONI dal primo minuto
NIBBIANO & VALTIDONE: Guerci, Tambussi, Alcibiade, Boccenti, Hasanaj, Palesi, Marino, Caneva, Patitucci, Spaviero, Grasso. All. Rastelli
VIRTUS VERONA: Dolfo, Cielo, Fanini, Rabbas, Garnero, Sacchetto, Diop, Ibrahima, Lodovici, Cuel, Bayou. All. Fresco.
Arbitro: Alessio Paolini di Chieti.
Nibbiano & Valtidone sfida la Virtus Verona sul campo di casa di Borgonovo.
Sette vittorie su otto gare per il Nibbiano&Valtidone, che con l’ultimo successo sul campo del Brusaporto e la contemporanea sconfitta del Chievo è andato in fuga in testa alla classifica con cinque lunghezze di vantaggio sui veronesi. Un avvio di stagione da sogno per la squadra di Rastelli, che non vuole fermarsi e va a caccia di altri punti importanti nella sfida con la Virtus Verona di Gigi Fresco, al momento sesta in classifica con 12 punti e reduce dal 2-0 ai danni della Tritium.
FIORENZUOLA – ROVATO 0-0 (in campo)
Vittoria che invece manca ancora al Fiorenzuola, unica squadra insieme alla Tritium ancora senza successi: nell’ultimo turno i rossoneri, penultimi con soli tre punti, hanno interrotto sul campo della Pavonese una serie di tre risultati utili: non è bastato il gol in avvio di Gallo alla squadra di Villa, prima raggiunta e poi superata dai padroni di casa. Un ko pesante, che i valdardesi proveranno a cancellare domenica al Pavesi di fronte al Rovato (quattro punti nelle ultime due partite) in un altro match importante in ottica salvezza.