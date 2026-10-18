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Nibbiano&Valtidone in trasferta sul campo del Brusaporto

18 ottobre 2026 | 11:42
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di Redazione

Redazione

Nibbiano&#038;Valtidone in trasferta sul campo del Brusaporto

La partita dei valtidonesi capolista del girone alle 15 in trasferta

BRUSAPORTO – NIBBIANO&VALTIDONE 0-0

Ottava giornata del campionato di Serie D: impegno in trasferta per la capolista Nibbiano&Valtidone – sul campo del Brusaporto.

Vuole continuare a correre il Nibbiano&Valtidone, dopo la spumeggiante prestazione messa in campo domenica scorsa davanti alla Virtus Ciserano. I valtidonesi – da soli in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Chievo, che domenica sarà impegnato nel match casalingo con il Milan Futuro – se la vedranno con un Brusaporto che veleggia a metà classifica con 9 punti e andrà a caccia di riscatto dopo due sconfitte consecutive.

PAVONESE – FIORENZUOLA 0-0

Partita lontano dalle mura amiche anche per il Fiorenzuola impegnata sul campo della Pavonese sempre alle 15.