Nibbiano&Valtidone in trasferta sul campo del Brusaporto
La partita dei valtidonesi capolista del girone alle 15 in trasferta
BRUSAPORTO – NIBBIANO&VALTIDONE 0-0
Ottava giornata del campionato di Serie D: impegno in trasferta per la capolista Nibbiano&Valtidone – sul campo del Brusaporto.
Vuole continuare a correre il Nibbiano&Valtidone, dopo la spumeggiante prestazione messa in campo domenica scorsa davanti alla Virtus Ciserano. I valtidonesi – da soli in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Chievo, che domenica sarà impegnato nel match casalingo con il Milan Futuro – se la vedranno con un Brusaporto che veleggia a metà classifica con 9 punti e andrà a caccia di riscatto dopo due sconfitte consecutive.
PAVONESE – FIORENZUOLA 0-0
Partita lontano dalle mura amiche anche per il Fiorenzuola impegnata sul campo della Pavonese sempre alle 15.