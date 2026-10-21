Nicolini in Jazz, giovedì il via con Attilio Zanchi ed Enrico Rava

Nicolini in Jazz, con Attilio Zanchi ed Enrico Rava

Il primo appuntamento è giovedì 22 ottobre alle 10.30, nell’Auditorium Mennella del Conservatorio Nicolini, con la masterclass del contrabbassista Attilio Zanchi. Sarà l’apertura della seconda edizione del Nicolini in Jazz Festival, che entrerà nel vivo in serata, alle 21, con il concerto di Enrico Rava nel Salone del Conservatorio. Tre giorni di musica, studio e incontri, fino a sabato 24 ottobre, con protagonisti della scena jazz nazionale e internazionale.

Organizzata dal Dipartimento Jazz del Conservatorio in collaborazione con il Piacenza Jazz Club e il Dubliner’s Irish Pub, la manifestazione è dedicata quest’anno al tema Time to Learn, Time to Perform: un percorso che mette in dialogo formazione e spettacolo, trasformando il lavoro didattico in produzioni originali da condividere con il pubblico. Diretto artisticamente e coordinato sul piano didattico da Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara, il festival coinvolgerà oltre 40 studenti insieme ai docenti del Dipartimento Jazz – Andrea Rea, Serena Ferrara e Tony Arco – e a tre ospiti di rilievo: Enrico Rava, Attilio Zanchi e Robert Bonisolo. In programma tre masterclass, tre concerti, tre jam session e un progetto speciale dedicato alla cantante Sheila Jordan.

La giornata inaugurale proseguirà alle 21 con Enrico Rava, protagonista di una formazione inedita insieme a Lucio Ferrara alla chitarra, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Tony Arco alla batteria. Il concerto, a ingresso libero, nasce appositamente per il festival e sarà un’occasione per esplorare l’ascolto reciproco, l’improvvisazione e l’interplay tra musicisti. Alle 22.30 spazio alla prima jam session, aperta a studenti, ospiti e musicisti del territorio al Dubliner’s Irish Pub. Figura di riferimento del jazz italiano ed europeo, Rava è uno dei trombettisti più apprezzati a livello internazionale. Nel corso di una carriera che attraversa oltre sei decenni ha sviluppato un linguaggio personale, lirico e riconoscibile, collaborando con importanti musicisti e contribuendo all’evoluzione del jazz contemporaneo. La sua presenza al Nicolini offrirà agli studenti un’opportunità di confronto diretto con un artista che ha fatto della ricerca, della curiosità musicale e della libertà espressiva i tratti distintivi del proprio percorso.