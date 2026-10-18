Niente tris per l’Assigeco: al PalaBanca la spunta la Rucker (77-81)

UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano 77 – 81 (19-20; 22-20; 19-24; 17-17)

L’Assigeco esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Rucker San Vendemiano, più cinica dei Lupi nel quarto quarto e abile nel portarsi a casa un match molto equilibrato e ben giocato da entrambe le formazioni. Gli ospiti si presentano al PalaBanca privi di Marangoni e Morici, ma riescono comunque a trionfare soprattutto grazie alla produzione offensiva di Marko Brekic. Piacenza risponde colpo su colpo per la quasi totalità del match, ancora una volta grazie a un attacco corale e ben bilanciato. Sul finale manca un po’ di cinismo nei possessi decisivi, ma i biancorossoblu proveranno a rialzarsi presto in occasione della trasferta di domenica prossima contro i Fiorenzuola Bees.

Fotoservizio di Monica Dallavalle

PRIMO QUARTO

Piacenza parte bene con cinque punti filati di Vettori, poi Abega mette in partita i veneti fino al jumper del primo vantaggio ospite (8-7). L’Assigeco sbatte contro la difesa in area di Magro, San Vendemiano arriva al ferro con più facilità e alla schiacciata di Abega è coach Ghizzinardi a chiamare il primo timeout del match (10-16). Qualche palla persa di troppo penalizza i Lupi, l’appoggio di Onojaife vale il vantaggio in doppia cifra degli ospiti, ma sul finale di quarto Vettori e Picarelli riducono il divario con un bel parziale da 9-0 (19-20).

SECONDO QUARTO

Vettori continua a trascinare l’attacco biancorossoblu, ma Onojaife è incontenibile nel pitturato. La Rucker si affida alla produzione offensiva di Brekic, poi l’Assigeco alza i giri del motore: Picarelli è un cecchino, la difesa si fa più compatta e Poggi appoggia i due del sorpasso (34-33). Dopo un botta e risposta fra le squadre arriva la tripla del pari di Da Campo, ma Giunta sfrutta l’ultimo possesso del primo tempo per riportare avanti i suoi (41-40).

TERZO QUARTO

Anche nel secondo tempo regna l’equilibrio: Vanin si fa vedere a rimbalzo d’attacco, Toniato appoggia al vetro il +5, ma la Rucker risponde con le incursioni di Barattini e Abega (50-50). Due falli antisportivi fischiati a Piacenza riportano in vantaggio gli ospiti, abili nello sfruttare i canestri di Da Campo e Abega (56-58). L’Assigeco tiene botta con Fragonara e Poggi, Vanin firma il pari dalla lunetta, ma Kekovic fa nuovamente +2 per gli ospiti (60-62).

QUARTO QUARTO

Il quarto si apre col parziale di 0-7 di Brekic, mentre l’attacco Assigeco fatica a colpire (60-69). Vanin rimette finalmente in carreggiata i Lupi, supportato dalla penetrazione di Fragonara, ma Brekic fa and-1 e firma il 64-72. Al PalaBanca arriva un po’ di frustrazione nei confronti delle chiamate arbitrali, Fragonara tiene vive le speranze biancorossoblu, ma la tripla di Barattini chiude virtualmente i conti. I Lupi lottano fino all’ultimo, ma San Vendemiano ne esce vittoriosa (77-81).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 15 (6/7, 1/5), Enrico Vettori 16 (5/9, 1/3), Luca Toniato 8 (2/5, 1/5), Giovanni Poggi 9 (2/4, 0/2), Lorenzo Vanin 8 (3/3, 0/0), Simone Giunta 4 (2/5, 0/0), Matteo Picarelli 12 (1/4, 3/6), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/2), Federico Pirani 5 (2/5, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Rucker San Vendemiano: Marco Barattini 12 (2/3, 2/6), Lionel Abega 12 (3/6, 2/3), Marko Brekic 25 (6/7, 2/6), Mattia Da Campo 10 (2/3, 2/6), Ivan Onojaife 8 /4/7, 0/0), Alessandro Chapelli 3 (1/2, 0/0), Lazar Kekovic 7 (2/5, 1/2), Daniele Magro 4 (2/2, 0/0), Nicolas Morici NE, Elia Mazzer NE

Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Daniele Altin)