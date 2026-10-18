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Niente tris per l’Assigeco: al PalaBanca la spunta la Rucker (77-81)

18 ottobre 2026 | 21:49
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di Redazione

Redazione

Niente tris per l’Assigeco: al PalaBanca la spunta la Rucker (77-81)

L’Assigeco esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Rucker San Vendemiano

UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano 77 – 81 (19-20; 22-20; 19-24; 17-17)
L’Assigeco esce sconfitta dalla sfida casalinga contro la Rucker San Vendemiano, più cinica dei Lupi nel quarto quarto e abile nel portarsi a casa un match molto equilibrato e ben giocato da entrambe le formazioni. Gli ospiti si presentano al PalaBanca privi di Marangoni e Morici, ma riescono comunque a trionfare soprattutto grazie alla produzione offensiva di Marko Brekic. Piacenza risponde colpo su colpo per la quasi totalità del match, ancora una volta grazie a un attacco corale e ben bilanciato. Sul finale manca un po’ di cinismo nei possessi decisivi, ma i biancorossoblu proveranno a rialzarsi presto in occasione della trasferta di domenica prossima contro i Fiorenzuola Bees.

Assigeco esce sconfitta dalla sfida con Rucker San Vendemiano Fotoservizio di Monica Dallavalle

PRIMO QUARTO
Piacenza parte bene con cinque punti filati di Vettori, poi Abega mette in partita i veneti fino al jumper del primo vantaggio ospite (8-7). L’Assigeco sbatte contro la difesa in area di Magro, San Vendemiano arriva al ferro con più facilità e alla schiacciata di Abega è coach Ghizzinardi a chiamare il primo timeout del match (10-16). Qualche palla persa di troppo penalizza i Lupi, l’appoggio di Onojaife vale il vantaggio in doppia cifra degli ospiti, ma sul finale di quarto Vettori e Picarelli riducono il divario con un bel parziale da 9-0 (19-20).
SECONDO QUARTO
Vettori continua a trascinare l’attacco biancorossoblu, ma Onojaife è incontenibile nel pitturato. La Rucker si affida alla produzione offensiva di Brekic, poi l’Assigeco alza i giri del motore: Picarelli è un cecchino, la difesa si fa più compatta e Poggi appoggia i due del sorpasso (34-33). Dopo un botta e risposta fra le squadre arriva la tripla del pari di Da Campo, ma Giunta sfrutta l’ultimo possesso del primo tempo per riportare avanti i suoi (41-40).
TERZO QUARTO
Anche nel secondo tempo regna l’equilibrio: Vanin si fa vedere a rimbalzo d’attacco, Toniato appoggia al vetro il +5, ma la Rucker risponde con le incursioni di Barattini e Abega (50-50). Due falli antisportivi fischiati a Piacenza riportano in vantaggio gli ospiti, abili nello sfruttare i canestri di Da Campo e Abega (56-58). L’Assigeco tiene botta con Fragonara e Poggi, Vanin firma il pari dalla lunetta, ma Kekovic fa nuovamente +2 per gli ospiti (60-62).
QUARTO QUARTO
Il quarto si apre col parziale di 0-7 di Brekic, mentre l’attacco Assigeco fatica a colpire (60-69). Vanin rimette finalmente in carreggiata i Lupi, supportato dalla penetrazione di Fragonara, ma Brekic fa and-1 e firma il 64-72. Al PalaBanca arriva un po’ di frustrazione nei confronti delle chiamate arbitrali, Fragonara tiene vive le speranze biancorossoblu, ma la tripla di Barattini chiude virtualmente i conti. I Lupi lottano fino all’ultimo, ma San Vendemiano ne esce vittoriosa (77-81).

Assigeco esce sconfitta dalla sfida con Rucker San Vendemiano

DATI STATISTICI
UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 15 (6/7, 1/5), Enrico Vettori 16 (5/9, 1/3), Luca Toniato 8 (2/5, 1/5), Giovanni Poggi 9 (2/4, 0/2), Lorenzo Vanin 8 (3/3, 0/0), Simone Giunta 4 (2/5, 0/0), Matteo Picarelli 12 (1/4, 3/6), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/2), Federico Pirani 5 (2/5, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE
Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Rucker San Vendemiano: Marco Barattini 12 (2/3, 2/6), Lionel Abega 12 (3/6, 2/3), Marko Brekic 25 (6/7, 2/6), Mattia Da Campo 10 (2/3, 2/6), Ivan Onojaife 8 /4/7, 0/0), Alessandro Chapelli 3 (1/2, 0/0), Lazar Kekovic 7 (2/5, 1/2), Daniele Magro 4 (2/2, 0/0), Nicolas Morici NE, Elia Mazzer NE
Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Daniele Altin)

DICHIARAZIONE ALLENATORE
“Abbiamo fatto una partita da poca fame e poca attenzione. Nel primo tempo l’approccio è stato buono per i primi minuti, però non abbiamo concretizzato a dovere. Siamo mancati un po’ di cattiveria agonistica contro una squadra che ci ha messo in difficoltà fisicamente. Protestare è inutile, abbiamo sprecato i nostri falli in situazioni in cui siamo stati ingenui. Brekic e Barattini hanno messo canestri importanti, mentre noi siamo stati deficitari anche nelle percentuali dal perimetro”.

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