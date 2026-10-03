Nominato il nuovo cda di Sogin, Stefano Grassi presidente

di - 03 Ottobre 2026 - 15:19

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L’Assemblea dei soci, riunitasi oggi, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Sogin per il triennio 2026-2028, ovvero fino all’approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028. L’Assemblea ha nominato come Presidente Stefano Grassi e Consiglieri: Barbara Bortolussi, Lodovico Mazzolin, Sara Scavone e Jacopo Vignati. Ha inoltre designato Lodovico Mazzolin come Amministratore Delegato.

Sogin è la Società pubblica specializzata nel settore nucleare che si occupa dello smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare. Nella stessa seduta, è stato nominato il Collegio Sindacale con Presidente Angela Affinito, Sindaci effettivi: Marco Fabio Capitanio e Giuseppe Munafò e Sindaci supplenti: Marco Canzanella e Luisa Foti.

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