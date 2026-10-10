Numeri da record per Geofluid: a Piacenza Expo 17mila visitatori da tutto il mondo

Bilancio altamente positivo per l’edizione 2026 di Geofluid , che passa agli archivi, dopo quattro giorni consecutivi di apertura a Piacenza Expo , con numeri mai raggiunti finora. I visitatori professionali hanno raggiunto quota 17.000 (+14% rispetto all’edizione precedente) con provenienza da 110 diversi Paesi e con una presenza estera pari al 28%. Numeri estremamente eloquenti che confermano l’appuntamento fieristico di Piacenza Expo come il più importante e qualificato a livello internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia.

“Il successo e la straordinaria riuscita di Geofluid – aggiunge il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – sono frutto di un intenso lavoro di squadra che ci ha permesso di confezionare un’edizione da record. Nei padiglioni e nei corridoi della fiera si è respirata un’energia travolgente e una fortissima voglia di confrontarsi e fare rete in un contesto pienamente internazionale. Un sentito ringraziamento va ai componenti del tavolo Tecnico che, nell’ultimo anno, hanno condiviso con Piacenza Expo la definizione di un programma di convegni e workshop di altissimo livello. Un grazie anche alle associazioni di settore sempre attive e partecipi. Desideriamo inoltre ringraziare i fornitori, i collaboratori e i partner di Piacenza Expo che, con grande professionalità e impegno, hanno garantito la migliore accoglienza e un’esperienza ottimale sia agli espositori sia ai visitatori. La crescita rilevante delle presenze e l’ampliamento dell’area espositiva rendono pienamente merito allo sforzo profuso dallo staff di Piacenza Expo. I risultati ottenuti ci ripagano dell’impegno costante rivolto, in questi anni, nella gestione della comunicazione, dello sviluppo commerciale e delle relazioni con le aziende, a cui abbiamo fornito risposte alle differenti esigenze tecniche e logistiche. Questo successo appartiene a tutti noi”.