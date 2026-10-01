Numeri in crescita per Geofluid: a Piacenza Expo 383 espositori da 23 Paesi

Dal 7 al 10 ottobre i padiglioni e l’area espositiva outdoor di Piacenza Expo ospiteranno la 25ª edizione di Geofluid, il più importante e qualificato evento fieristico internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia. In un contesto geo-politico internazionale pesantemente condizionato dai conflitti bellici e dai dazi che incidono negativamente sullo scenario economico globale, Geofluid si conferma il principale punto di riferimento internazionale per il settore, con numeri che superano l’edizione dei record del 2023: 383 espositori (tra cui 15 aziende piacentine) provenienti da tutta Italia e da 23 diversi Paesi esteri, visitatori preregistrati provenienti da più di 90 Paesi e 24.000 mq di area espositiva.

L’edizione 2026 di Geofluid è stata presentata nella Sala Consiglio del Comune di Piacenza dal Vicesindaco, Matteo Bongiorni, dal Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, da Barbara Villaggi, responsabile della manifestazione fieristica, e da Emanuele Emani, componente del Consiglio nazionale dei geologi. “I numeri di questa edizione – ha sottolineato il Presidente Villa – testimoniano non solo la crescita continua e costante di Geofluid, ma anche la qualità e la capacità organizzativa della nostra struttura operativa. Questo importante evento fieristico è il risultato di un percorso che, nel tempo, ha coinvolto imprese, associazioni di categoria, ordini professionali, istituti universitari e di ricerca in un gioco di squadra caratterizzato da grandi competenze e professionalità. Un grande evento fieristico che porterà sul nostro territorio visitatori, imprenditori e professionisti da tutto il mondo”.

Un aspetto, quello dell’attrattività di Geofluid, sottolineato anche dal Vicesindaco Bongiorni, che ha voluto evidenziare anche “l’alto livello tecnologico degli argomenti trattati nei numerosi convegni in programma, capaci di analizzare tematiche di strettissima attualità come la gestione delle acque e delle risorse energetiche, ulteriore valore aggiunto di una fiera che continua a crescere”. Il ricco panel convegnistico così come l’articolata esposizione di macchinari, tecnologie e attrezzature per i lavoro nel sottosuolo e la geotermia sono stati illustrati da Barbara Villaggi, che ha anche posto l’accento “sull’importante e qualificato lavoro svolto dal Tavolo tecnico di Geofluid coordinato da Piacenza Expo con i contributi di ANIM, Acque Sotterranee, Anipa, OGER e Consiglio Nazionale Geologi, insieme ad altre associazioni di categoria coinvolte nei singoli appuntamenti tra cui SIGEA, ALIG, ANIGHP, AIF e IATT”. Sinergie e collaborazioni evidenziate anche da Emanuele Emani, componente del Consiglio nazionale dei geologi che proprio a Geofluid sarà rappresentato dalla Federazione europea dell’ordine professionale “con la partecipazione a importanti convegni specialistici dedicati alla gestione del territorio, del sottosuolo, delle acque e delle materie nell’ottica della transizione energetica che sta caratterizzando il nostro tempo. Contributi specialistici di altissimo profilo scientifico che contribuiscono ad elevare ulteriormente il livello tecnico internazionale di Geofluid”.

Ad arricchire ulteriormente l’edizione 2026 di Geofluid anche la presenza di un’area per le demo live, un vero e proprio cantiere per le innovazioni tecnologiche e i protocolli operativi. Novità di rilievo l’apertura, ad opera di Piacenza Expo, Piacenza Alimentare e Consorzio salumi tipici piacentini, di un temporary shop con prodotti tipici piacentini in virtù della presenza di visitatori da tutto il mondo.

Geofluid – Drilling&Foundations, 7-10 ottobre 2026

Piacenza Expo, Via Tirotti, 11 – Piacenza (Loc. Le Mose)

Orari: da mercoledì a venerdì 9-18 – sabato 9-14

Preregistrazione gratuita visitatori su www.geofluid.it