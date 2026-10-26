Nuoto: 21 medaglie per i master della Vittorino al trofeo Verolanuova

Tra i plurimedagliati da segnalare Sara Soresi (M40), vincitrice di due ori: nei 50 stile libero (34”,49 il suo crono) e nei 100 rana (1’35”,76). Doppietta di medaglie anche per Enrica Corbellini (M60), che dopo aver vinto l’oro nei 50 dorso (1’06”,83) ha conquistato il bronzo nei 50 stile libero (47”,85), per Paolo Molinari (M50), vincitore dei 100 stile libero (1’07”,47) e secondo nei 50 rana (36”,93), per Gabriele Sfulcini (M45) che ha conquistato l’oro nei 50 rana (33”,63) e l’argento nei 400 stile libero (4’56”,40), per Barbara Piria (M55) vincitrice dei 50 rana (50”,12), seconda nei 100 dorso (1’48”,70) e terza nei 400 stile libero (6’46”,343), per Elena Monti (M65) che si è imposta nella gara dei 50 dorso (1’31”,91) conquistando anche l’argento nei 200 dorso (6’21”,00) e il bronzo nei 100 rana (3’40”,16) e per Michele Orsi (M30) che ha vinto la prova dei 100 dorso (1’14”,73) classificandosi poi terzo nei 50 rana (40”,81). Primo gradino del podio anche per Monica Giarola (M60) che si è aggiudicata la gara dei 400 stile libero con un crono di 6’10”,13.