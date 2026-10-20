Nuoto, Vittorino seconda nelle gare veloci a Lodi: 78 medaglie

NUOTO: VITTORINO SECONDA NELLE GARE VELOCI A LODI CON 78 MEDAGLIE – Secondo posto ad una manciata di punti dal primo gradino del podio. E’ la posizione finale conquistata dalla squadra di nuoto della Vittorino da Feltre scesa in vasca nei giorni scorsi alla prima edizione di VittoSprint, trofeo organizzato proprio dalla società biancorossa e andato in scena alla piscina Faustina Sporting Club di Lodi, con la partecipazione di quindici società natatorie provenienti da Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna per un totale di circa mille atleti. Gare veloci e sulle brevi distanze: 50 e 100 dorso, 50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla, 50 e 100 rana, 100 misti e la staffetta 4×50 misti per le categorie Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti

La Vittorino ha conquistato il secondo posto nella classifica finale grazie a un’ottima prestazione collettiva cui hanno contribuito tutti gli atleti scesi in vasca; prestazione evidenziata anche dall’eccezionale medagliere biancorosso composto da 32 ori, 24 argenti e 22 bronzi. Lunghissimo, quindi, l’elenco completo dei medaglisti biancorossi nelle varie specialità e categorie. Da segnalare, ovviamente, i plurimedagliati saliti sul primo gradino del podio, su tutti il giovanissimo Elia Poggi (Esordienti A 2025), che ha conquistato l’oro nelle gare dei 100 rana (1’19”,30 il suo crono), dei 100 stile libero (1’04”,37), dei 50 stile libero (29”,37) e dei 50 rana (37”,25). Quattro medaglie d’oro anche per Matteo Pilla (Ragazzi), che si è imposto nelle gare dei 50 dorso (27”,75), dei 50 farfalla (26”,77), dei 100 misti (1’10”,54) e dei 50 stile libero (24”,63). Doppiette di medaglie d’oro, invece, per Alessandro Barbazza, Giovanni Cornelli, Amelia Lombardi, e Maria Pierri.