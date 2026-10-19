Nuova vita per l’ex Belvedere: oggi inaugurazione Casa della Comunità e Ospedale di Comunità

Un nuovo punto di riferimento per la salute dei cittadini, che riunisce assistenza medica, infermieristica, specialistica e servizi sociosanitari, rafforzando il collegamento tra ospedale e territorio. Oggi lunedì 19 ottobre, alle ore 10.30, sarà inaugurata ufficialmente Piacenza Belvedere, struttura di via Gadolini 36 che ospita una nuova Casa di Comunità e un nuovo Ospedale di Comunità in area urbana.