Nuovo appuntamento con “All You Can Read” a Tertulia

A Piacenza, sabato 10 ottobre al Chiosco Sociale “Tertulia”, all’interno del Parco della Pace in Strada Raffalda, a partire dalle ore 10, ritorna “All You Can Read”.

Il format rimane lo stesso nato nel 2019 da un’idea della cooperativa sociale milanese Di Mano in Mano: ogni partecipante avrà a disposizione una “tote bag” – una borsina di cotone creata apposta per l’evento – da riempire con i libri esposti, usati, che si desiderano prendere e che una volta colma avrà il costo di soli 10 Euro. Per chi arriva invece a Tertulia con una borsina di una passata edizione di All You Can Read, il costo sarà solo di 5 Euro. Perciò si paga solo la bag, i libri sono gratis.

L’iniziativa è aperta a tutti, non solo gli “affamati!” di libri, ma anche alle persone che apprezzano il valore del riuso e l’opportunità di poter portare a casa libri di qualità, anche se usati: un’occasione unica per scoprire nuovi autori, generi e titoli.

L’evento si inserisce nella rassegna “Autunno a Tertulia” che vede una serie di eventi che accenderanno il Parco della Pace in Strada Raffalda, per celebrare l’ultimo mese di apertura del chiosco sociale prima della sosta invernale. Una catena di momenti diversi che si chiuderà con la “Festa d’Autunno” di venerdì 23 ottobre.

Tra gli altri, “All You Can Read” ha l’obiettivo di promuovere dell’educazione alla lettura e la diffusione della cultura del riuso e della sostenibilità: libri altrimenti destinati al cassonetto o al macero avranno una seconda possibilità e potranno entrare nelle case dei lettori. Non è casuale infine la scelta dello spazio: il Parco della Pace, angolo verde in una zona residenziale della nostra città, al centro di un progetto di rilancio grazie alla collaborazione tra Comune di Piacenza e una rete di soggetti del terzo settore, dentro al quale è prevista la riapertura del chiosco al pubblico.

Per informazioni potete scrivere alla mail: info@destacum.it