Nuovo ospedale, fa discutere la viabilità “Zona a rischio congestione”

Sono soltanto tre le osservazioni al nuovo Piano Urbanistico Generale dedicate al nuovo ospedale di Piacenza. Due sono state dichiarate non accoglibili dall’amministrazione comunale, mentre la terza presentata da Confindustria relativa all’esigenza di realizzare adeguate vie d’accesso alla nuova struttura sanitaria nella zona della Madonnina, ha ottenuto un ok parziale. L’assessore Adriana Fantini durante il consiglio comunale del 12 ottobre ha infatti convenuto pienamente con “l’esigenza di garantire al nuovo ospedale un’adeguata accessibilità multimodale e di evitare interferenze con le attività produttive, in particolare lungo via Bubba”, senza tuttavia inserire nel Pug le soluzioni di dettaglio – come richiesto dai proponenti l’osservazione – “perchè spettano alla progettazione attuativa”.

Il nuovo ospedale si è preso così gran parte della discussione in aula, la quarta dedicata alle osservazioni e controdeduzioni al Pug. Se da un lato nessuno dei consiglieri della minoranza ha inteso mettere in discussione la realizzazione del nosocomio, dall’altro si sono riaperte vecchie lacerazioni politiche sulla scelta dell’area di insediamento (con la querelle infinita tra le aree 5 e 6) e sul destino del vecchio ospedale nel comparto di via Taverna.

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L’assessore Fantini ha ricordato la “scelta di sviluppo senza ampliare l’urbanizzazione oltre il perimetro della tangenziale” compiuta dall’attuale giunta. “In questi anni è proseguito sul piano operativo – ha affermato – il progetto di realizzare una nuova infrastruttura sanitaria, con due amministrazioni coinvolte e oggi l’iter è in stato avanzato“. Il progetto si articola su due livelli, le opere di comparto, e quelle extracomparto per adeguare la viabilità esterna al nuovo ospedale. “La fattibilità – ha ricordato l’assessore – di questo gruppo di opere è stato approvato in linea tecnica a febbraio di quest’anno, ed è già stato ottenuto il finanziamento regionale con il concorso degli enti locali. Riguardano in particolare Corso Europa e via Goitre, gli accessi da via Bubba e la messa in sicurezza della direttrice di strada Farnesiana, con lo svincolo sulla tangenziale e il completamento della ciclabile verso Mucinasso. Allo stato attuale è in corso la conferenza dei servizi”.

Quanto all’infrastruttura del nuovo ospedale, Fantini ha ricordato a che punto siamo del lungo percorso: “C’è stata l’individuazione del promotore della proposta, la sua idea sarà alla base della gara europea che verrà bandita”. L’assessore ha poi motivato il no alle osservazioni del Comitato Salviamospedale (che chiedeva uno studio di fattibilità per rivedere la decisione del nuovo ospedale), e di Taziano Giannessi contentente la richiesta di un accordo operativo per l’area attualmente occupata dall’ospedale vecchio: “Non è necessario perchè tale superficie nel Pug resterà ad usi sanitari e il suo assetto futuro potrà essere definito progressivamente con la dismissione”.

Alla relazione dell’assessore è seguita un’ampia discussione. Sara Soresi (Fratelli d’Italia) ha evocato il tema del destino dell’area dell’attuale ospedale in via Taverna quando si completerà la nuova infrastruttura: “Dal Pug mi aspetto indirizzi capaci di orientare le scelte di domani che non possono essere rinviate al momento della dismissione dei servizi”. Quanto alla viabilità legata al nuovo ospedale ha citato le preoccupazioni per le ripercussioni dell’incremento del traffico per la qualità della vita dei residenti: “Sono aspetti da analizzare in maniera integrata”.

Massimo Trespidi (Civica centrodestra) ha accusato l’amministrazione di essere in ritardo di due anni rispetto al cronoprogramma del 2019: “La scelta di cambiare area da parte di questa amministrazione ha causato questo allungamento dei tempi sulla tabella di marcia”. Anche Trespidi ha rimarcato il tema degli effetti dell’insediamento del nuovo nosocomio sulla viabilità: “Il problema viabilistico rimane intatto nella sua problematicità: ci sono pesanti criticità di cui non abbiamo ancora discusso, sempre più urgente allora mettere all’ordine del giorno la viabiità da costruire rispetto al nuovo insediamento”. Critiche dalle opposizioni anche alla formula del partenariato pubblico privato prescelta per finanziare l’opera.