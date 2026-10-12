Nuovo parco logistico di 52mila metri quadrati a Castelsangiovanni con CTP

CTP, il più grande proprietario, sviluppatore e gestore quotato in Europa di immobili logistici e industriali, annuncia la consegna di CTPark Castel San Giovanni, nuovo asset logistico di 52.000 m² di superficie lorda commerciale in provincia di Piacenza, sviluppato su misura per un primario operatore logistico internazionale.

Il progetto è tra i primi sviluppi di rilievo realizzati da CTP in Italia dall’ingresso nel mercato nazionale e si inserisce nel piano di investimenti da 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni nel Paese.

Il nuovo CTPark, consegnato nel terzo trimestre 2026, è stato realizzato secondo gli standard CTP in termini di qualità, efficienza energetica e sostenibilità, con spazi e dotazioni progettati per rispondere alle esigenze della logistica moderna.

Il parco sorge a Castel San Giovanni, uno dei comparti logistici più consolidati del Nord Italia, in posizione strategica rispetto ai principali assi autostradali e ai mercati di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.

L’operazione riflette il modello di CTP, che integra sviluppo e gestione diretta degli immobili con relazioni di lungo periodo con i propri clienti – operatori logistici e aziende internazionali – realizzando asset in grado di evolvere insieme alle loro esigenze di supply chain.

“La consegna di CTPark Castel San Giovanni rappresenta una tappa importante per CTP in Italia e conferma la nostra capacità di sviluppare asset logistici di qualità, su misura per le esigenze di operatori e aziende internazionali. Castel San Giovanni è un esempio concreto del nostro approccio al mercato italiano, basato su partnership solide, qualità degli immobili e visione di lungo periodo”, dichiara Agostino Emanuele, Managing Director di CTP Italy.