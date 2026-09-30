Nuovo passo per il Gruppo Rolleri: con Tecnostamp al via il percorso di rilancio

Il Gruppo Rolleri e Tecnostamp annunciano congiuntamente la formalizzazione, mediante apposito veicolo societario costituito ad hoc da quest’ultima, dei contratti di affitto dei perimetri aziendali relativi all’attività di produzione e commercializzazione di utensili per presse piegatrici e sistemi di bloccaggio con efficacia dal 1° ottobre 2026. “Gli affitti – si legge in una nota – sono propedeutici alla più ampia operazione portata avanti da Tecnostamp e finalizzata a garantire la continuità aziendale presso gli stabilimenti di Vigolzone (Piacenza), preservando l’attività produttiva e il know-how sviluppato negli anni dal personale specializzato impiegato dal Gruppo Rolleri”.

Il Gruppo Rolleri e Tecnostamp, realtà piacentina attiva nel settore dal 1978, “potranno mettere a fattor comune il proprio patrimonio di competenze tecniche e produttive, generando importanti sinergie e contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo di primo piano che il territorio piacentino riveste nel panorama globale della lavorazione della lamiera”. Per Tecnostamp, che ad oggi conta 80 dipendenti, l’operazione rappresenta “un’importante opportunità di crescita e si inserisce in un percorso di sviluppo commerciale e di prodotto di medio-lungo termine che l’azienda piacentina supporterà con un piano di investimenti volto a rafforzare ulteriormente capacità produttiva, competenze e potenziale di sviluppo”.