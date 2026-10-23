Oltre il carcere, la Regione finanzia con 1,5 milioni percorsi di formazione per i detenuti

Bologna – Anche dentro un carcere, il futuro ha bisogno di porte che si aprono. E la formazione può essere una di queste: uno strumento per acquisire competenze, ricostruire fiducia nelle proprie capacità e preparare il ritorno alla vita sociale e lavorativa. È in questa prospettiva che la Regione Emilia-Romagna approva il progetto Ama De – Formazione professionale per l’inclusione lavorativa, nell’ambito del programma nazionale “Una giustizia più inclusiva”, con un finanziamento pubblico di 1 milione e 488mila euro sul Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. L’operazione punta a “garantire un’offerta formativa complessiva negli istituti penitenziari regionali, attraverso un’unica rete composta dal soggetto attuatore titolare, l’Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di formazione professionale (Aeca), in partenariato con altri dieci soggetti formativi, tutti con esperienza nella realizzazione di percorsi formativi in carcere”. La proposta è stata definita in raccordo con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e le Direzioni degli istituti penitenziari dell’Emilia-Romagna.