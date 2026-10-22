“Oltre la vista”: due giornate di sensibilizzazione tra percorsi sensoriali e passeggiate al buio

Il 28 e 29 ottobre Piacenza ospiterà “ Oltre la vista ”, un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per far riscoprire la città e le sfide della disabilità visiva attraverso percorsi esperienziali dedicati alle scuole, passeggiate urbane al buio e momenti conviviali aperti a tutta la cittadinanza.

L’evento è stato presentato ufficialmente nella sala del Consiglio comunale alla presenza dell’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, del presidente dell’Uici Filippo Siciliano, della direttrice di Asp Città di Piacenza Cristiana Bocchi e della psicologa Claudia Fontanella. Promossa nell’ambito del progetto “Stessa Strada per Crescere Insieme – Emilia Romagna 2026”, l’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale e della collaborazione di Asp Città di Piacenza e della dottoressa Fontanella.

Le mattinate di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre (dalle ore 9:00 alle 13:00) saranno riservate alle classi scolastiche. Gli studenti parteciperanno a un percorso esperienziale a stazioni guidato da facilitatori e accompagnatori non vedenti, con un rapporto ristretto di 2/3 alunni per guida per garantire il massimo livello di sicurezza ed efficacia. Durante i laboratori i ragazzi si metteranno alla prova con la simulazione di gesti quotidiani (come fare la spesa) e l’apprendimento delle tecniche di accompagnamento con il bastone bianco. L’esperienza si concluderà con un debriefing psicologico a piccoli gruppi e un momento di sintesi curato dall’associazione. I pomeriggi saranno aperti alla cittadinanza con due turni di “passeggiate al buio” urbane in coppia nel centro di Piacenza, condotte da guide non vedenti con partenza da Via Mazzini 51. In caso di maltempo, il percorso verrà svolto al coperto. Due i turni disponibili per le passeggiate: il primo turno avrà partenza alle ore 16 da Via Mazzini 51 e arrivo alle 17:00 al Bistrot dei Piccoli Mondi per il mini-aperitivo sensoriale (offerta libera a partire da 10 €); il secondo turno partirà alle ore 17:00 da Via Mazzini 51 e arrivo alle 18:00 al Bistrot dei Piccoli Mondi per il mini-aperitivo sensoriale (offerta libera a partire da 10 €).