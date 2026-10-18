“Oltre la vista”, una passeggiata al buio per le vie della città
L’iniziativa è promossa dalla Sezione Territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Si intitola “Oltre la vista” l’iniziativa – aperta alla cittadinanza – organizzata il 28 e 29 ottobre promossa dalla Sezione Territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con la psicologa Claudia Fontanella e ASP Città di Piacenza e il patrocinio del Comune. Una passeggiata al buio nel centro di Piacenza, suddivisa in due turni (ore 16 e 17) con partenza da via Mazzini: un’occasione speciale per riscoprire la nostra città affidandosi agli altri sensi, andando oltre ciò che vediamo.
Il programma del pomeriggio (due slot disponibili):
- Primo turno: Partenza ore 16 da Via Mazzini 51, con arrivo al Bistrot dei Piccoli Mondi alle ore 17 per il mini-aperitivo al buio (offerta libera a partire da 10€)
- Secondo turno: Partenza ore 17 da Via Mazzini 51, con arrivo al Bistrot dei Piccoli Mondi alle ore 18 per il mini-aperitivo al buio (offerta libera a partire da 10€).
Dalle ore 19, presso lo stesso Bistrot dei Piccoli Mondi, l’aperitivo al buio sarà aperto a tutti con offerta libera a partire da 15 €.
La partecipazione è aperta, previa iscrizione. Per scegliere lo slot e riservare il posto (sia per le passeggiate che per l’aperitivo delle ore 19), è possibile contattare il numero 0523 337677.