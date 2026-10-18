“Oltre la vista”, una passeggiata al buio per le vie della città

Si intitola “Oltre la vista” l’iniziativa – aperta alla cittadinanza – organizzata il 28 e 29 ottobre promossa dalla Sezione Territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con la psicologa Claudia Fontanella e ASP Città di Piacenza e il patrocinio del Comune. Una passeggiata al buio nel centro di Piacenza, suddivisa in due turni (ore 16 e 17) con partenza da via Mazzini: un’occasione speciale per riscoprire la nostra città affidandosi agli altri sensi, andando oltre ciò che vediamo.