Ottone in festa per i 40 anni della Sagra dei prodotti della montagna

Domenica di festa a Ottone per la tradizionale “Sagra dei prodotti della montagna”, che quest’anno ha festeggiato la sua 40esima edizione. Una bella giornata tra gusto, tradizione e autenticità della nostra montagna. Tanti espositori hanno portato i prodotti della loro terra in piazza, insieme ad oggetti artigianali e mezzi agricoli di vecchia e nuova generazione. Non sono mancati cibo e buon vino e tutta la giornata è stata allietata da musica folkloristica.