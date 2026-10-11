Logo
sagra dei prodotti della montagna
Ottone
Altre News
/

Ottone in festa per i 40 anni della Sagra dei prodotti della montagna

11 ottobre 2026 | 16:16
Share0
di Redazione

Redazione

Ottone in festa per i 40 anni della Sagra dei prodotti della montagna

Domenica di festa a Ottone per la tradizionale “Sagra dei prodotti della montagna”, che quest’anno ha festeggiato la sua 40esima edizione. Una bella giornata tra gusto, tradizione e autenticità della nostra montagna. Tanti espositori hanno portato i prodotti della loro terra in piazza, insieme ad oggetti artigianali e mezzi agricoli di vecchia e nuova generazione. Non sono mancati cibo e buon vino e tutta la giornata è stata allietata da musica folkloristica.

Gallery
A Ottone la 40esima Sagra dei prodotti della montagna
Sfoglia la Gallery >
A Ottone la 40esima Sagra dei prodotti della montagna
11
  • A Ottone la 40esima Sagra dei prodotti della montagna
  • A Ottone la 40esima Sagra dei prodotti della montagna
  • A Ottone la 40esima Sagra dei prodotti della montagna