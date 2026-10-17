Palestra della scuola media Gatti, oltre 1,4 milioni di euro per riqualificarla

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha ottenuto un contributo di 1.431.197,50 euro nell’ambito del Conto Termico 3.0, disciplinato dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, per la trasformazione della palestra della scuola media G. Gatti in un edificio a energia quasi zero, NZEB. “Il risultato – sottolineano dal Comune – premia il percorso di programmazione avviato dall’Amministrazione per migliorare l’efficienza energetica degli immobili pubblici, valorizzare le strutture scolastiche e sportive e contenere nel tempo i costi di gestione. La scelta di candidare la palestra Gatti risponde alla volontà di concentrare le risorse su un edificio al servizio dell’attività scolastica e della pratica sportiva”.

La riqualificazione integra interventi sull’involucro e sugli impianti, con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico e migliorare il comfort degli ambienti. Il programma comprende la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la riqualificazione degli impianti, il rinnovo dell’illuminazione e dei sistemi di controllo, la sostituzione dei serramenti, il cappotto sulle pareti esterne e l’isolamento della copertura. Il quadro economico assunto dalla Giunta, aggiornato con deliberazione n. 11 del 29 gennaio 2026, prevede un investimento complessivo di 1.475.916,90 euro, comprensivo di lavori, oneri della sicurezza, spese tecniche, allacciamenti e IVA. Il percorso era stato avviato nel dicembre 2025 con l’affidamento della diagnosi energetica e del supporto alla candidatura. Con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2026, la Giunta aveva quindi preso atto della diagnosi e assunto l’impegno alla realizzazione dell’intervento, attivando la procedura di prenotazione dell’incentivo.