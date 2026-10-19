Palladio Group S.p.A. trionfa al Red Dot Design Award con Smart Pill Pocket

Palladio Group S.p.A., azienda associata Confindustria Piacenza, leader in Italia e tra le più affermate in Europa nel settore del packaging secondario per l’industria farmaceutica, annuncia con orgoglio che il prodotto Smart Pill Pocket ha ottenuto il prestigioso Red Dot Design Award, trionfando nella categoria “Design Concept 2026 – Ready For Market – Healthcare”. Annoverato tra i riconoscimenti più prestigiosi a livello globale, il premio distingue i migliori progetti al mondo per eccellenza nel design, ergonomia e capacità innovativa. Un traguardo che corona l’impegno dell’azienda nell’unire lo sviluppo tecnologico a un approccio fortemente human e patient-centered.

Innovazione per l’aderenza terapeutica e gli studi clinici

Smart Pill Pocket è un dispositivo portatile progettato per monitorare e supportare l’aderenza alla terapia nei pazienti cronici. La scarsa aderenza terapeutica, attestata al 50% nei Paesi sviluppati (dati OMS), rappresenta da tempo una sfida fondamentale, che incrementa il rischio di complicazioni, ospedalizzazioni e un aumento dei costi del sistema sanitario. In Italia, secondo il Rapporto OsMed 2025 di AIFA, il 33,2% degli over 65 è in politerapia cronica, assumendo almeno cinque farmaci diversi per almeno sei mesi all’anno. Il progetto risponde a questa esigenza riducendo il carico cognitivo legato a schemi terapeutici complessi e promuovendo una cura indipendente e più sicura. Il sistema offre valore anche per il supporto dell’aderenza negli studi clinici e nei Patient Support Program (PSP), rappresentando un valido strumento per l’engagement e per l’assistenza decentralizzata.

Accessibilità e design inclusivo

Progettato per superare ogni barriera, Smart Pill Pocket si distingue per un’accessibilità senza compromessi. Il suo design è stato sviluppato secondo un rigoroso percorso che ha visto la supervisione di specialisti di diverse aree terapeutiche, nonché la collaborazione di pazienti affetti da condizioni osteoarticolari che compromettono la destrezza manuale, tra cui l’artrosi della mano. L’integrazione di piccoli grip all’interno del carosello a rotazione automatica, studiati per garantire una presa sicura, si propone infatti di facilitare l’utilizzo anche alle persone con mobilità ridotta. Il dispositivo risulta compatto, ergonomico e facile da maneggiare. Il suo design discreto evita qualsiasi forma di stigmatizzazione, rendendolo uno strumento universale, capace di migliorare concretamente l’autonomia del paziente.

Tecnologia connessa per un monitoraggio in tempo reale

L’infrastruttura tecnologica si basa su tre elementi interconnessi: un dispositivo portatile a scomparti per la conservazione e l’erogazione automatica delle terapie solide orali, un’app mobile con interfacce dedicate a pazienti e caregiver, e una piattaforma web per i professionisti sanitari. Grazie a sensori integrati, Smart Pill Pocket registra in modo automatico i dati sull’aderenza, invia promemoria per il dosaggio e fornisce avvisi tempestivi in caso di dimenticanze o anomalie. Progettato per garantire una piena interoperabilità, il sistema si integra facilmente con piattaforme di terze parti, creando un ecosistema coordinato per una gestione personalizzata e tracciabile della terapia.

La prospettiva della nostra Innovation Manager & Head of Innovation Hub

“L’esperienza e la buona riuscita di un percorso farmacologico passano attraverso gesti quotidiani che spesso diamo per scontati: organizzare i medicinali, ricordare le assunzioni, riuscire a maneggiarli con facilità. Il packaging è uno dei punti di contatto più diretti e frequenti con il paziente, ed è proprio in questa vicinanza che abbiamo riconosciuto un’opportunità: andare oltre la tradizionale funzione di contenimento e protezione del farmaco, affinché possa diventare parte attiva dell’esperienza di terapia. Smart Pill Pocket è il risultato di un percorso che ha preso avvio dall’ascolto di esigenze concrete, alle quali abbiamo cercato di rispondere attraverso un modello collaborativo che ha integrato competenze tecnologiche, cliniche, di design e regolatorie. Il Red Dot Award rappresenta per noi un importante riconoscimento del lavoro condiviso con tutti i partner e del valore dell’approccio di Open Innovation che promuoviamo attraverso l’Innovation Hub di Palladio Group S.p.A.” ha dichiarato Emily S. Turilli Ghisolfi, Innovation Manager & Head of Innovation Hub di Palladio Group S.p.A.