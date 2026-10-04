Pallavolo San Giorgio supera Crema in un test incrociato
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La Pallavolo San Giorgio supera in quattro set Crema nel penultimo allenamento congiunto del precampionato. La squadra di coach Matteo Capra parte con Galelli, They, Pratissoli, Pagot, Cornelli, Giordano e Gerosa e si impone per 25-17. Nel secondo parziale Crema vince 23-25, nei successivi sia coach Capra sia coach Caliendo mischiano le carte, dando spazio alle alternative in panchina. La formazione piacentina conquista i successivi 25-19, 25-20 e 25-23. Il precampionato di They e compagne proseguirà con l’ultimo allenamento congiunto che si terrà venerdì 9 ottobre a Sirmione (Brescia) contro la Pallavolo Peschiera, futura avversaria in campionato.
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