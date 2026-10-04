Pallavolo San Giorgio supera Crema in un test incrociato

La Pallavolo San Giorgio supera in quattro set Crema nel penultimo allenamento congiunto del precampionato. La squadra di coach Matteo Capra parte con Galelli, They, Pratissoli, Pagot, Cornelli, Giordano e Gerosa e si impone per 25-17. Nel secondo parziale Crema vince 23-25, nei successivi sia coach Capra sia coach Caliendo mischiano le carte, dando spazio alle alternative in panchina. La formazione piacentina conquista i successivi 25-19, 25-20 e 25-23. Il precampionato di They e compagne proseguirà con l’ultimo allenamento congiunto che si terrà venerdì 9 ottobre a Sirmione (Brescia) contro la Pallavolo Peschiera, futura avversaria in campionato.