Nuovo appuntamento con “Il Ritrovo della Domenica”, l’iniziativa promossa da Epocar e dedicata agli amanti dei motori che da alcuni mesi – per una domenica – anima via Maculani a Piacenza. Numeri da record il 4 ottobre con tante auto scintillanti in bella mostra per appassionati o semplici curiosi.

Come recita l’invito, l’appuntamento è spontaneo e dedicato a chi condivide la passione per i motori. Auto e moto d’epoca, storiche e youngtimer si ritrovano ancora una volta in Via Maculani, senza formalità: mezzi da scoprire, storie da raccontare e persone unite dalla stessa passione.

di 39 Galleria fotografica Le auto del "ritrovo della domenica"









Dai gioielli d’epoca, alle vetture youngtimer, fino ai bolidi moderni con Ferrari, Lancia, Porsche, Alfa Romeo e altre rarità in vetrina per gli appassionati nell’assolata domenica mattina di ottobre.