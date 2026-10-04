Parata di bolidi al “ritrovo della domenica” in via Maculani fotogallery
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Nuovo appuntamento con “Il Ritrovo della Domenica”, l’iniziativa promossa da Epocar e dedicata agli amanti dei motori che da alcuni mesi – per una domenica – anima via Maculani a Piacenza. Numeri da record il 4 ottobre con tante auto scintillanti in bella mostra per appassionati o semplici curiosi.
Come recita l’invito, l’appuntamento è spontaneo e dedicato a chi condivide la passione per i motori. Auto e moto d’epoca, storiche e youngtimer si ritrovano ancora una volta in Via Maculani, senza formalità: mezzi da scoprire, storie da raccontare e persone unite dalla stessa passione.
Dai gioielli d’epoca, alle vetture youngtimer, fino ai bolidi moderni con Ferrari, Lancia, Porsche, Alfa Romeo e altre rarità in vetrina per gli appassionati nell’assolata domenica mattina di ottobre.
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