Parte col botto la stagione del ciclocross per il Team Scott Gagabike
Pietro Basso e Maddy Brusaferri dominanti, Sofia Leoni ed Eva Ponzini le sorprese
Non poteva partire meglio l’avventura nel ciclocross per il Team di Via Codagnello, con “l’undici” sceso in pista capace di divertire e strappare applausi. E’ successo a Castelnovo di Sotto, nel reggiano, dove grazie alla puntuale organizzazione del Pedale Castelnovese e del Team Paletti è andata in scena con il Ciclocross dei Laghetti, la 1° tappa (delle quattro previste) dell’importante challenge nazionale Master Cross Emilia Romagna, circuito che vedrà la Società del Presidente Silvia Maserati impegnata anche nell’organizzazione della 2° tappa, in calendario a Piacenza, Arena Daturi, sabato 7 novembre ’26. Prima parte di giornata, la mattinata riservata alle categorie internazionali, Juniores, Under 23 ed Elitè, sia al maschile che al femminile.
Prima a scendere in pista per Scott Gagabike, Eva Ponzini, impegnata nella gara Open, che schierava assieme, in un’unica gara, U23 ed Elitè. E subito grande prova della diciottenne piacentina che, nel corso dei 5 giri del magnifico percorso dei laghetti, ha dato vita ad un entusiasmante testa a testa con l’amica e rivale Amaranta Concari (Team La Verde), e dopo una serie infinita di scatti e contro scatti, solo nel finale ha compiuto lo strappo definitivo, che fiaccando la resistenza dell’avversaria, le ha consentito di mettersi al collo il bronzo Open, (2° posto tra le U23), alle spalle dell’Elitè, Iris Rolfini (ASD Club Corridonia) e della 2° classificata, ma 1° tra le U23, l’ex compagna di team, la salsese Valentina Bravi, in prestito per la stagione del ciclocross alla società modenese A Favore del Ciclismo. Secondo a prendere il via, l’U23 reggiano, Riccardo Fontanili, impegnato nella prova Open maschile, autore di una gara molto caparbia, al termine della quale ha chiuso in 20° posizione (11° tra gli U23), nella prova vinta dal figlio d’arte, Marco Bramati (ASD Sorgente Pradipozzo), il papà Luca, già vincitore nella stagione 1995/96 della Coppa del Mondo di Ciclocross e del Superprestige.
Nel pomeriggio spazio alle categorie agonistiche giovanili. E subito il Team Scott Gagabike sugli scudi, grazie allo straordinario debutto della new entry, l’Esordiente 1°anno, Pietro Francesco Basso, il quale, partito per sorteggio dall’ultima casella in griglia, con un entusiasmante rimonta è risalito al termine del 1° giro in 4° piazza, per poi involarsi in una cavalcata solitaria che al termine delle quattro tornate l’ha visto imporsi con un minuto di vantaggio sul 2° classificato.
Vittoria e maglia per il giovane reggiano. In gara per gli Eso 1° anche il piacentino Mattia Perani, autore anch’esso di un ottima gara che l’ha visto chiudere in rimonta al 16° posto, dopo che per problemi meccanici era sceso sino in 24° posizione. A punti, in 22° posizione il terzo portacolori del Team, il conservativo Riccardo Castagnoli. Il pomeriggio è proseguito con gli Esordienti 2°anno, con il duo Francesco Chiusa e Mattia Peveri, molto bravi a prendersi una preziosa top ten.
Il primo, con una gara d’attacco, è risalito dalla 25° posizione sino al 7° posto finale, il secondo, in lotta generosamente per la top five per tutto il corso dei 4 giri, ha dovuto cedere posizioni causa problemi meccanici, riuscendo tuttavia a conservare la 9° posizione finale. In gara anche altri due piacentini, il grintoso Leo Chiesa, giunto in 27° posizione e il regolarista Pepo Orlandi, classificatosi in 29° piazza.
Ultime, ma non ultime, le due girls del Team, Maddalena Brusaferri (Allieva 1°anno) e Sofia Leoni (Esordiente 2°anno). Per Maddy prosegue la lunga scia di successi, dopo le 5 vittorie ottenute nelle ultime 5 apparizioni nella MTB, il cambio di bici non ha fatto difetto. Prima gara, prima vittoria, ottenuta dominando dal primo all’ultimo metro, lasciando la più diretta rivale a quasi due minuti di distacco. E per Brusaferri, tappa e maglia.
Infine, a chiudere in bellezza la 1° prova del Master Cross, ci ha pensato la reggiana Sofia Leoni, autrice tra le Esordienti di un ottima gara, che al termine dei quattro giri intorno ai laghetti, l’ha vista meritarsi l’argento alle spalle della sola Beatrice Di Pardo (Velo club Cattolica), Campionessa Italiana in carica di specialità.