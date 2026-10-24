Parte da Fiorenzuola il ‘sì’ alla donazione degli organi

Un po’ cinema e un po’ teatro: venerdì sera la sala Capitol di Fiorenzuola ha ospitato il debutto nazionale del format “IL SÌ POTENTE”, che da ora partirà in tour in tutta Italia con il suo forte messaggio sull’importanza di dire sì alla donazione degli organi.

Con la regia di Gian Francesco Tiramani e la conduzione di Valeria Tedaldi, l’evento si è aperto con 3 minuti di silenzio “assordante”, mentre sul grande schermo scorrevano i volti e i nomi delle 8.600 persone che in questo momento vivono in attesa della chiamata che può salvare loro la vita, grazie alla disponibilità di un organo.

La calda e profonda voce dell’attore Pier Marra ha accompagnato il pubblico in un viaggio costruito intorno all’idea del telecomando che ognuno di noi ha a disposizione, con il quale può donare la vita a più persone, proprio con quel “sì potente” che non costa nulla a chi lo pronuncia.

Emblematico l’esempio del sì salvavita raccontato attraverso le immagini di “Briciole al cielo”, il cortometraggio dello stesso Tiramani che a nemmeno un anno dalla sua presentazione ha già raggiunto risultati straordinari, come sottolineato da Valter Sirosi, presidente del Cineclub Piacenza che ha organizzato la serata: decine di presentazioni in tutta Italia, comprese quelle al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e alla Mostra del Cinema di Venezia.

Toccante il videomessaggio del piccolo Giordano, interprete del film, che ha ricevuto un nuovo cuore che gli ha permesso di tornare alla vita.

Per dare un segno concreto della forza del sì, sul palco sono intervenuti Marco Mazzocchi che, dopo quattro anni di attesa, proprio un anno fa ha ricevuto un nuovo rene che gli ha consentito di tornare al lavoro senza più limitazioni, insieme al prof. Roberto Scarpioni, primario di Nefrologia a Piacenza, che ha ricordato la complessa macchina organizzativa che si mette in moto per i trapianti e ha sottolineato l’importanza di un lavoro coordinato per ridurre il numero di coloro che ancora oggi dicono no alla donazione.

Subito dopo, la testimonianza di Paolo Chiesa, che ha raccontato di aver ricevuto un doppio trapianto simultaneo di cuore e fegato che gli ha offerto una nuova possibilità di vita quando ormai quella precedente era irrimediabilmente compromessa.

Dietro queste rinascite ci sono, ovviamente, le storie simmetriche di chi, lasciando questa vita, l’ha donata ad altri. Sullo schermo il forte messaggio di Eleonora, che pochi anni fa ha perso improvvisamente il figlio di 15 anni e che, nella drammaticità del momento, ha avuto la forza di dire sì, così che oggi il suo Giorgio vive in tre città diverse, con sembianze diverse.

Di nuovo la recitazione di Pier Marra a raccontare cosa succede se sul telecomando, invece del SÌ, premiamo il NO: sul grande schermo si cancellano progressivamente i volti del mosaico che raccoglie le oltre 300 persone che perdiamo ogni anno per la mancanza di organi disponibili, mentre il contatore aumenta inesorabilmente.

L’appello finale rivolto al pubblico del Capitol è stato quello non solo di informarsi adeguatamente sulla donazione, ma di farsi testimoni attivi nella comunità per diffondere la cultura del dono salvavita.

Durante la serata è intervenuto anche il regista Tiramani, che ha ricordato l’importanza della comunicazione per aumentare i consensi alla donazione, esprimendo rammarico per il basso numero di organi donati nella nostra provincia, nonostante il grande impegno dei sanitari e dei volontari.

Spazio anche ai tre musicisti che hanno realizzato la colonna sonora di “Briciole al cielo”: Paolo Burzoni (compositore e pianoforte), Roberto Barocelli (post produzione musicale, chitarra e voce) e Giorgio Donelli (viola e violino).

Il saluto dell’Amministrazione comunale è stato portato dal vicesindaco Paola Pizzelli, mentre la chiusura della serata è stata affidata a Gianfranco Antonelli, presidente provinciale AIDO.