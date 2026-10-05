Parte la sesta edizione di ‘Più vicini’, l’iniziativa Coop Alleanza 3.0 per sostenere i progetti del territorio

Per cambiare il mondo partiamo da noi. Con questo invito Coop Alleanza 3.0 rinnova il proprio impegno a favore delle comunità e dei territori attraverso la sesta edizione di ‘Più vicini’, l’iniziativa sociale che dal 5 al 25 ottobre 2026 coinvolgerà soci e clienti nei punti vendita della Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. I partecipanti potranno scegliere quale progetto locale sostenere tra le tre proposte individuate per ciascun punto vendita dai 51 Consigli di Zona soci. Le iniziative, presentate da enti del terzo settore, associazioni e altre realtà locali, riguardano ambiti differenti, dalla difesa dell’ambiente alla solidarietà, dalla cultura alla promozione di stili di vita sani e sostenibili.

Alla base di “Più vicini” c’è la partecipazione diretta di soci e clienti, chiamati a conoscere e sostenere le iniziative che rispondono ai bisogni delle rispettive comunità. Un impegno concreto e capillare, che valorizza le progettualità locali e rende protagonisti i territori, insieme ai Consigli di Zona soci e alle lavoratrici e ai lavoratori della Cooperativa. Per ciascun negozio, o insieme di negozi, i Consigli di Zona hanno selezionato tre progetti sulla base della loro prossimità territoriale. Tutti i progetti scelti entreranno a far parte dell’iniziativa e saranno sostenuti da Coop Alleanza 3.0. Il contributo destinato a ciascuno sarà proporzionale alla percentuale dei gettoni ricevuti, sia nelle urne presenti nei punti vendita sia attraverso la scelta del progetto a cui destinare i gettoni online.

Come funziona “Più vicini” 2026 – Dal 5 al 25 ottobre 2026, soci e clienti riceveranno un gettone cartaceo per ogni spesa effettuata nei punti vendita aderenti, indipendentemente dall’importo. Il gettone potrà essere inserito, entro il 25 ottobre, in una delle tre urne collocate in prossimità delle casse, ciascuna dedicata a uno dei progetti selezionati per quel punto vendita. Le schede esposte sopra le urne consentiranno di conoscere le finalità e le attività previste da ciascuna iniziativa. I gettoni cartacei potranno essere utilizzati anche in un punto vendita diverso da quello nel quale sono stati ricevuti. Sono esclusi dalla distribuzione del gettone cartaceo gli acquisti effettuati nei bar e nei punti ristoro. I soci di Coop Alleanza 3.0 riceveranno inoltre, per ogni spesa, un gettone online accreditato automaticamente sulla Carta socio. I gettoni virtuali potranno essere utilizzati entro il 27 ottobre 2026, collegandosi all’indirizzo all.coop/piuvicini oppure tramite l’App Coop, accedendo alla propria area personale. Con i gettoni online sarà possibile sostenere non soltanto i progetti collegati al proprio negozio di riferimento, ma anche quelli proposti in altre aree territoriali nelle quali opera la Cooperativa. Il numero dei gettoni virtuali accumulati sarà indicato anche sullo scontrino.

I risultati dell’edizione 2025 – Nel 2025, grazie a “Più vicini”, soci e clienti hanno scelto di sostenere quasi 700 progetti, proposti in collaborazione con altrettante realtà locali presenti nei territori della Cooperativa. La partecipazione ha permesso di raccogliere oltre 6 milioni di gettoni cartacei e più di 220 mila gettoni online. Coop Alleanza 3.0 ha sostenuto i progetti partecipanti in misura proporzionale alle preferenze ottenute, mettendo complessivamente a disposizione 250 mila euro.

Il coinvolgimento dei Consigli di Zona soci – Dal 13 aprile al 21 giugno 2026, Coop Alleanza 3.0 ha raccolto le candidature degli enti del terzo settore, delle associazioni e delle realtà locali interessate a partecipare all’iniziativa. Le proposte ricevute sono state valutate dai 51 Consigli di Zona soci, che hanno individuato tre progetti per ciascun punto vendita, o insieme di punti vendita, tenendo conto della prossimità e del legame con i territori. I Consigli di Zona svolgono così un ruolo centrale nel far emergere i bisogni delle comunità e nel valorizzare le iniziative locali più significative.

EasyCoop e EasyCoop PetStore : anche i servizi di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0 sono solidali – Anche i soci che effettueranno la spesa attraverso EasyCoop (il servizio di spesa online) ed EasyCoop PetStore (l’e-commerce di Coop Alleanza 3.0 interamente dedicato agli animali domestici) riceveranno, per ogni spesa effettuata fino al 25 ottobre, un gettone virtuale, accreditato sulla Carta socio al momento della consegna della spesa. I gettoni accumulati potranno essere assegnati entro il 27 ottobre a uno dei progetti partecipanti, attraverso il sito di Coop Alleanza 3.0 o l’App Coop. In questo modo anche la spesa online contribuirà a sostenere le realtà impegnate nella tutela dell’ambiente, nella solidarietà, nella cultura e nella diffusione di stili di vita sostenibili. Il servizio EasyCoop è attivo nelle le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena; Mantova; Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre. EasyCoop PetStore copre tutte le regioni di presenza di Coop Alleanza 3.0. I soci e i consumatori già registrati a EasyCoop possono utilizzare le stesse credenziali di accesso.