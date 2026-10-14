Infortunio al direttore di gara, sospesa Milan Futuro-Piacenza
MILAN FUTURO – PIACENZA 0-0 (sospesa dopo i primi 45′)
E’ durata 45 minuti la sfida tra Milan Futuro e Piacenza, recupero della quinta giornata di campionato di Serie D. Un infortunio muscolare al direttore di gara Prencipi ha messo fine in anticipo alla contesa, già posticipata una volta a causa degli impegni con le nazionali giovanili di alcuni giocatori rossoneri. La gara viene dunque rinviata a data da destinarsi: si ripartirà dal 1′ della ripresa, con le due squadre sullo 0-0.
Era stato un buon Piacenza quello visto nella prima frazione, in campo con alcuni cambi rispetto all’undici visto a Fiorenzuola: Franzini ha schierato in difesa Bakayoko con Putzolu terzino, a centrocampo maglia da titolare per Mazzaglia, in avanti Tremolada al posto di Capelli. Avvio di gara equilibrato, la prima conclusione è di Asanji (nessun problema per Bruno), risponde subito il Piacenza con una insidiosa punizione calciata da Ferri, che si spegne di poco a lato. Alzano i giri del motore i biancorossi, che costruiscono alcune nitide palle gol: al 18’ delizioso esterno di Mustacchio per Rrapaj, la cui girata non trova la porta, poi ci prova Putzolu con un diagonale deviato in angolo; sul corner seguente Mustacchio sfrutta lo stacco di Bakayoko e insacca, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. E’ il momento migliore del Piace, che va ancora ad un passo dal gol al 28’: Pittarella, estremo difensore dei rossoneri, è incerto sulla conclusione a giro del solito Mustacchio, poi si salva sul tentativo di tap in da sue passi di Raffini. Il Milan non punge mai e Bruno resta inoperoso. Poi lo stop alla gara: il Piacenza tornerà in campo domenica al Garilli contro il Caldiero.
LA CRONACA
Sospesa dopo i primi 45′ Milan Futuro-Piacenza per un infortunio al direttore di gara: la gara è rinviata a data da destinarsi
FINALE di tempo senza reti. Partita su ritmi elevati ma piuttosto frammentata, biancorossi pericolosi in diverse occasioni ma non in grado di finalizzare.
44′ – Cross invitante di Tremolada in area, Mustacchio non prende la palla.
40′ – Azione prolungata del Milan Futuro davanti all’area del Piacenza senza arrivare a una conclusione in porta.
32′ – Girata in area di Mustacchio, palla tra le braccia del portiere.
Mezz’ora di gioco e gara intensa, con tante occasioni per il Piacenza non finalizzate.
29′ – Altra occasione di marca biancorossa sventata dal Milan Futuro.
28′ – Ancora Piacenza vicino al gol, con una parata imperfetta di Pittarella sul tiro di Mustacchio, ma Raffini non ne approfitta.
27′ – Nuova discesa dei biancorossi fino all’area avversaria, palla respinta.
26′ – Gol annullato a Mustacchio che aveva segnato sull’azione dalla bandierina. Fuorigioco.
25′ – Diagonale di Putzolu dopo la discesa sulla destra, deviato in corner.
Partita su ritmi piuttosto elevati con diverse azioni da una parte e dall’altra.
18′ – Ribaltamento di fronte, Mustacchio scende e con l’esterno serve una palla deliziosa a Rrapaj che non ci arriva per un soffio.
17′ – Occasione per il Milan, Puztolu chiude provvidenzialmente.
15′ – Calcia la punizione Ferri, palla fuori di poco sulla sinistra del portiere.
14′ – Fallo su Bakayoko, punizione da posizione interessante.
13′ – Bel cross di Rrapaj in area ma non ci arriva nessuno, palla sul fondo.
12′ – Gioco ancora interrotto, a terra Ferri dopo un contatto con Balentien.
11′ – Primo cartellino giallo estratto dall’arbitro, per il milanista Sala.
10′ – Primo tiro nello specchio per il Milan, conclusione di Asanji a giro dal limite: nessun problema per Bruno.
4′ – Discesa di Tremolada neutralizzata dalla difesa del Milan.
Iniziato il match.
Squadre in campo a Sobiate Arno. Piacenza in divisa completamente bianca.
Le formazioni ufficiali: Franzini schiera dal primo minuto Tremolada e Mazzaglia, con due cambi rispetto agli ultimi undici.