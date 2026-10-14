Infortunio al direttore di gara, sospesa Milan Futuro-Piacenza

E’ durata 45 minuti la sfida tra Milan Futuro e Piacenza, recupero della quinta giornata di campionato di Serie D. Un infortunio muscolare al direttore di gara Prencipi ha messo fine in anticipo alla contesa, già posticipata una volta a causa degli impegni con le nazionali giovanili di alcuni giocatori rossoneri. La gara viene dunque rinviata a data da destinarsi: si ripartirà dal 1′ della ripresa, con le due squadre sullo 0-0.

Era stato un buon Piacenza quello visto nella prima frazione, in campo con alcuni cambi rispetto all’undici visto a Fiorenzuola: Franzini ha schierato in difesa Bakayoko con Putzolu terzino, a centrocampo maglia da titolare per Mazzaglia, in avanti Tremolada al posto di Capelli. Avvio di gara equilibrato, la prima conclusione è di Asanji (nessun problema per Bruno), risponde subito il Piacenza con una insidiosa punizione calciata da Ferri, che si spegne di poco a lato. Alzano i giri del motore i biancorossi, che costruiscono alcune nitide palle gol: al 18’ delizioso esterno di Mustacchio per Rrapaj, la cui girata non trova la porta, poi ci prova Putzolu con un diagonale deviato in angolo; sul corner seguente Mustacchio sfrutta lo stacco di Bakayoko e insacca, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. E’ il momento migliore del Piace, che va ancora ad un passo dal gol al 28’: Pittarella, estremo difensore dei rossoneri, è incerto sulla conclusione a giro del solito Mustacchio, poi si salva sul tentativo di tap in da sue passi di Raffini. Il Milan non punge mai e Bruno resta inoperoso. Poi lo stop alla gara: il Piacenza tornerà in campo domenica al Garilli contro il Caldiero.