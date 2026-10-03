Piacenza al Garilli con lo Scanzorosciate, trasferte per Nibbiano e Fiorenzuola

Sesta giornata di campionato in Serie D, domenica (ore 15) tornano in campo le formazioni piacentine: il Piacenza ospita al Garilli lo Scanzorosciate, trasferte invece per la capolista Nibbiano&Valtidone, che affronta il Caldiero, e per il Fiorenzuola, impegnato sul campo del Villa Valle.

Una gara da non sbagliare per il Piacenza di Franzini, che dopo il turno di stop (il match con il Milan Futuro si recupera il 14 ottobre) è atteso da un tour de force con cinque partite nel giro di due settimane: dopo il match di domenica, i biancorossi sono attesi dai 32esimi di Coppa Italia contro il Lentigione (mercoledì 7 ottobre), quindi dal derby con il Fiorenzuola (sabato 10 ottobre), dal recupero con il Milan Futuro (mercoledì 14 ottobre) e dalla gara con il Caldiero (domenica 18 ottobre). La squadra di Franzini arriva rinfrancata dal successo – non senza fatica – sulla Real Calepina e dovrà farsi trovare pronta con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta al momento distante otto lunghezze (con una gara in meno). Per la gara con lo Scanzorosciate – a quota cinque in classifica e reduce dal pari interno con la Pro Palazzolo – ancora assenze importanti per Franzini, che deve rinunciare agli infortunati Barba, Sereni e Taugourdeau (costretto ad un nuovo stop per un problema al ginocchio), ma potrà contare sul nuovo innesto Mazzaglia. “Sarà come sempre una gara difficile – le parole del tecnico biancorosso alla vigilia -, troveremo una squadra che farà particolare attenzione alla fase difensiva e dovremo essere bravi a trovare la chiave giusta per cercare di portare a casa i tre punti”.

Continua a sognare invece il Nibbiano, che dopo il successo nel big match con il Chievo è volato da solo in testa alla classifica, unica formazione a punteggio pieno. Una squadra solidissima quella costruita da Rastelli, con un solo gol incassato in cinque partite, che finora non sta pagando dazio al salto di categoria aggiudicandosi a pieno titolo l’appellativo di “matricola terribile”. Dove potrà arrivare questo Nibbiano? Difficile prevederlo, di sicuro i valtidonesi non vogliono fermarsi e sono attesi domenica dal test sul campo del Caldiero, che nell’ultimo turno ha impattato 1-1 con il Fiorenzuola al “Pavesi”. Proprio i rossoneri sono chiamati a confermare il passo avanti visto contro i veneti, che ha fruttato il primo punto della stagione. Ai valdardesi serve ora continuità di gioco e risultati a partire dalla trasferta a domicilio del Villa Valle, reduce dal blitz sul campo della Leon nell’ultimo turno. “La squadra ha dimostrato di essere viva – ha detto il tecnico Villa al termine del march con il Caldiero -, deve essere un punto di partenza per lavorare e avere il carattere per andare avanti fino alla fine del campionato”.