“Piacenza ancora modellata su esigenze delle auto, passare a città pensata per le persone”

Piacenza, classificandosi al 2° posto assoluto, consolida la propria tradizione virtuosa nella speciale competizione del Giretto d’Italia, che Legambiente promuove a livello nazionale coinvolgendo le città aderenti in una vera e propria gara, per misurare gli spostamenti casa-scuola-lavoro con mezzi ecologici. L’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati ha ritirato il riconoscimento a Roma, nell’ambito del Forum Mobilità, in rappresentanza dell’Amministrazione e a nome del promotore locale Circolo “Emilio Politi” di Legambiente – la cui presidente Laura Chiappa ha seguito in streaming l’evento – nonché di tutte le realtà che hanno dato il proprio contributo, sul territorio, in termini di sensibilizzazione, monitoraggio e raccolta dei dati: i Servizi Medicina dello Sport e Promozione della Salute dell’Azienda Usl, Fiab-Amolabici, gli organizzatori della Placentia Half Marathon, Energetica, Touring Club Italiano, licei Colombini e Gioia, Isii Marconi, gli Istituti Comprensivi 2, 3, 5 e la Federazione italiana Medici Pediatri con il coordinamento del CEAS comunale Infoambiente.

A un mese di distanza dalle rilevazioni condotte nella mattinata di lunedì 21 settembre, in otto postazioni ad alto transito nella fascia oraria 7.15-9.15 (piazzale Genova, piazzale Torino, piazzale Milano, piazzale Marconi, piazzale Libertà, l’incrocio viale Dante – via Nasolini, i dintorni del liceo Gioia e barriera Roma), la nostra città ha conquistato ufficialmente la sua medaglia d’argento, dopo il terzo posto in classifica – primo, però, in rapporto al numero degli abitanti – ottenuto nel 2025. Sono ben 5404 i passaggi complessivi registrati tra biciclette e mezzi elettrici (377, sul totale): quasi 1600 a barriera Genova, oltre 800 in piazzale Torino e via Nasolini, circa 500 nei pressi della stazione ferroviaria e in piazzale Libertà, poco meno di 400 al liceo Gioia e circa 250 a barriera Milano.

“Piacenza vanta un palmarès di tutto rispetto quando si tratta del Giretto d’Italia – sottolinea l’assessore Dadati, ricordando le tre maglie rosa dal 2017 al 2019 e i quattro podi consecutivi dal 2022 al 2025 – e conferma, anche in questa edizione, una incisiva cultura della sostenibilità, che non solo ci rende orgogliosi ma rappresenta una motivazione ulteriore nel portare avanti, con tutti i colleghi di Giunta l’impegno a migliorare servizi e infrastrutture urbane a misura di ciclisti e pedoni, nonché una serie di attività educative, volte alla promozione di stili di vita sani e attivi, che rappresentano anche un investimento concreto sul futuro. Un ringraziamento sentito va a Legambiente per la costante azione di stimolo e l’attenzione capillare in tal senso, ma anche al tessuto scolastico e associativo il cui coinvolgimento è fondamentale per costruire, insieme, una comunità sempre più consapevole di quanto le scelte quotidiane, a partire dal mezzo con cui ci si sposta, possano avere un impatto positivo e determinante nel proteggere l’ambiente e l’aria che respiriamo”.