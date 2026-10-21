“Piacenza ancora modellata su esigenze delle auto, passare a città pensata per le persone”
Il commento di Chiappa (Legambiente) dopo il secondo posto conquistato da Piacenza al Giretto d’Italia: “La vera sfida dei prossimi anni sarà fare in modo che sempre più persone possano scegliere la bicicletta”
Piacenza, classificandosi al 2° posto assoluto, consolida la propria tradizione virtuosa nella speciale competizione del Giretto d’Italia, che Legambiente promuove a livello nazionale coinvolgendo le città aderenti in una vera e propria gara, per misurare gli spostamenti casa-scuola-lavoro con mezzi ecologici. L’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati ha ritirato il riconoscimento a Roma, nell’ambito del Forum Mobilità, in rappresentanza dell’Amministrazione e a nome del promotore locale Circolo “Emilio Politi” di Legambiente – la cui presidente Laura Chiappa ha seguito in streaming l’evento – nonché di tutte le realtà che hanno dato il proprio contributo, sul territorio, in termini di sensibilizzazione, monitoraggio e raccolta dei dati: i Servizi Medicina dello Sport e Promozione della Salute dell’Azienda Usl, Fiab-Amolabici, gli organizzatori della Placentia Half Marathon, Energetica, Touring Club Italiano, licei Colombini e Gioia, Isii Marconi, gli Istituti Comprensivi 2, 3, 5 e la Federazione italiana Medici Pediatri con il coordinamento del CEAS comunale Infoambiente.
A un mese di distanza dalle rilevazioni condotte nella mattinata di lunedì 21 settembre, in otto postazioni ad alto transito nella fascia oraria 7.15-9.15 (piazzale Genova, piazzale Torino, piazzale Milano, piazzale Marconi, piazzale Libertà, l’incrocio viale Dante – via Nasolini, i dintorni del liceo Gioia e barriera Roma), la nostra città ha conquistato ufficialmente la sua medaglia d’argento, dopo il terzo posto in classifica – primo, però, in rapporto al numero degli abitanti – ottenuto nel 2025. Sono ben 5404 i passaggi complessivi registrati tra biciclette e mezzi elettrici (377, sul totale): quasi 1600 a barriera Genova, oltre 800 in piazzale Torino e via Nasolini, circa 500 nei pressi della stazione ferroviaria e in piazzale Libertà, poco meno di 400 al liceo Gioia e circa 250 a barriera Milano.
“Piacenza vanta un palmarès di tutto rispetto quando si tratta del Giretto d’Italia – sottolinea l’assessore Dadati, ricordando le tre maglie rosa dal 2017 al 2019 e i quattro podi consecutivi dal 2022 al 2025 – e conferma, anche in questa edizione, una incisiva cultura della sostenibilità, che non solo ci rende orgogliosi ma rappresenta una motivazione ulteriore nel portare avanti, con tutti i colleghi di Giunta l’impegno a migliorare servizi e infrastrutture urbane a misura di ciclisti e pedoni, nonché una serie di attività educative, volte alla promozione di stili di vita sani e attivi, che rappresentano anche un investimento concreto sul futuro. Un ringraziamento sentito va a Legambiente per la costante azione di stimolo e l’attenzione capillare in tal senso, ma anche al tessuto scolastico e associativo il cui coinvolgimento è fondamentale per costruire, insieme, una comunità sempre più consapevole di quanto le scelte quotidiane, a partire dal mezzo con cui ci si sposta, possano avere un impatto positivo e determinante nel proteggere l’ambiente e l’aria che respiriamo”.
“Questo risultato è importante perché premia, da un lato, chi ogni giorno sceglie la bicicletta per i propri spostamenti e, dall’altro, tutti i soggetti che da anni rendono possibile il Giretto d’Italia, offrendo alla città un prezioso servizio civico di rilevazione dei dati sulla mobilità”, dichiara Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza, che aggiunge: “Il valore di questo risultato va ben oltre il podio: conferma che a Piacenza esiste da anni una forte domanda di mobilità sostenibile, che deve essere sempre più ascoltata, sostenuta e incentivata. La nostra è una città di pianura, ideale per muoversi in bicicletta, eppure ancora fortemente dominata dalle automobili. Occorre quindi lavorare sempre di più su un cambio di prospettiva: passare da una città ancora modellata sulle esigenze delle auto a una città pensata per le persone. Per questo è fondamentale accelerare sull’attuazione del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, e del Biciplan, ampliando e collegando tra loro i percorsi ciclabili, mettendo in sicurezza gli incroci e gli attraversamenti più pericolosi, proteggendo i percorsi casa-scuola e aumentando le rastrelliere e i parcheggi per le biciclette, soprattutto nei pressi degli istituti scolastici e nel centro storico. La vera sfida dei prossimi anni sarà fare in modo che sempre più persone possano scegliere la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, con facilità e soprattutto in sicurezza. È su questo che occorre investire con decisione”.