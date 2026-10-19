Piacenza canta e Napoli in-canta, il tributo a Wilma Solenghi incanta il President

Il Teatro President di Piacenza ha inaugurato la sua nuova stagione con un grande successo di pubblico e critica, portando in scena “Piacenza canta e Napoli in-canta”, caratterizzato da un entusiasmo travolgente. Non si è trattato di un semplice concerto: si è trattato di un caloroso e doveroso tributo a Wilma Solenghi, artista eclettica, pittrice e musicista piacentina.

Ideato dall’istrionico Uccio Genovese, che ha curato anche una suggestiva scenografia capace di fondere il Palazzo Gotico di Piacenza con lo sfondo del Golfo di Napoli, lo spettacolo ha evitato la trappola della semplice carrellata di brani. Come sottolineato dal co-conduttore Fausto Frontini, l’evento si è sviluppato come un originale “incontro-confronto” culturale. Attraverso un fantasioso scambio di cartoline musicali, sul palco sono emersi gli spaccati del vissuto, della teatralità e della profonda sensibilità che accomunano la tradizione canora piacentina e quella napoletana, due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa straordinaria forza espressiva.

La forza dello spettacolo risiede nella straordinaria generosità e sinergia degli artisti locali coinvolti. Sotto la conduzione affiatata di Genovese e Frontini sono stati eseguiti: : Cittadina del mondo (Emanuela Federiconi), A città ‘e Pullecenella (Sara Veneziani, Emanuela Federiconi e Maurizio Pitacco), Ien za’ di ann (Maurizio Pitacco), A Tazza ‘e caffè (Maurizio Pitacco e Sara Veneziani), Rundana del Farnes (Gigliana Gilian), I’ te vurria vasà (Sara Veneziani), – La me geint (Maurizio Pitacco), Sutt al ciel ad Piaseinsa (Mario Schiavi e Milly Morsia), Luna Rossa (Emanuela Federiconi, Sara Veneziani e Uccio Genovese), L’amicisia (Erminio Antelmi), Reginella (Emanuela Federiconi), Castell’Arquä’ (Simona Cervini) Napul’è (Sara Veneziani e Davide Braghieri), L’american ad Sant’ Agnesa (Maurizio Pitacco), Caruso (Emanuela Federiconi), Al me Trebbia (Sara Veneziani), Te voglio bene Assaje (Davide Braghierio e Sara Veneziani), Al Pensiunä (Erminio Antelmi), Voce ‘e notte (Sara Veneziani), Una strä zu d’man (Gigliana Gilian), ‘A livella (Paolo Foanna), Malafemmena (Emanuela Federiconi), Scussalein russ (Sara Veneziani), Funiculì funiculà (Davide Braghieri, Maurizio Pitacco e coro). Il finale Tal dig in piasintein cantato da tutti gli artisti e il pubblico.

Hanno saputo interpretare con rispetto e grande trasporto emotivo sia il dialetto piacentino che l’intensità drammatica della musica partenopea, supportati dai vocalist Isabella Genovese e Matteo Malchiodi.