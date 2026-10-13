“Piacenza è attrattiva per i professionisti della sanità: abbiamo 198 dipendenti in più rispetto al 2019”
La conferenza socio sanitaria si è aperta con la relazione degli obiettivi di mandato del direttore generale dell’Ausl piacentina, Paola Bardasi, da poco riconfermata per i prossimi 4 anni
Non si è parlato solo di hospice e cure pallatiative , con annesse polemiche , durante l’ultima seduta della conferenza socio sanitaria di Piacenza. La seduta si aperta con la relazione degli obiettivi di mandato del direttore generale dell’Ausl piacentina, Paola Bardasi, da poco riconfermata per i prossimi 4 anni. “E’ un privilegio per un direttore – ha detto – superare i quattro anni di mandato, perché così vede realizzati i progetti che ha visto partire”.
Particolare attenzione è stata data, da parte del direttore, alla valorizzazione del personale, quello già presente con l’avvio di un progetto sul benessere organizzativo, promosso dalla Regione, e anche al futuro. “Non è vero che l’azienda sanitaria di Piacenza non è attrattiva e che abbiamo visto una riduzione del personale. Rispetto al 2019, abbiamo 198 dipendenti in più, la maggior parte sono medici (40) e infermieri (70). Dallo scorso anno ad oggi abbiamo – sottolinea – altri 10 medici in più. La nostra attrattività si misura anche dalla partecipazione dei professionisti ai nostri concorsi, in particolare per alcune funzioni strategiche che abbiamo acquisito”. Alto è anche l’interesse nei confronti della professione infermieristica, con il corso di laurea presente in città. Le iscrizioni al nuovo anno accademico, anticipa Bardasi, sono 121. “Devo smentire alcune notizie circolate su questi temi, perché è importante – dice – motivare e non deludere il personale”. Restano poi confermati, e non sono stati dimezzati, i posti letto in ospedale: sono 709 come nel 2022.
Sul fronte delle liste di attesa, altro tema molto sensibile sul fronte della sanità, l’azienda di Piacenza ha raggiunto gli obiettivi ministeriali. “Non ci confrontiamo più – dice – su base regionale, ma con Agenas che elabora i dati da tutta Italia. Noi, anche se c’è ancora molto da fare, abbiamo raggiunto e superato il 90% che è il target ministeriale per le visite e prestazioni diagnostiche: il paziente accede nell’arco di 30 giorni, ma anche in minor tempo, alla prestazione che ha richiesto”.
Le indicazioni che arrivano su base regionale sono chiare: più che la quantità conta la qualità e l’appropriatezza delle cure, per una sanità più efficiente e sostenibile. “La sostenibilità – conclude Bardasi – non è un dato economico, ma è un vincolo di sistema. In Italia il fondo sanitario nazionale è ampiamente sottofinanziato, con il 6,14% del Pil, rispetto alla media dei Paesi europei, e serve per garantire i Lea (livelli essenziali di assistenza) su tutto il territorio nazionale”.