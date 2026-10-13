“Piacenza è attrattiva per i professionisti della sanità: abbiamo 198 dipendenti in più rispetto al 2019”

Particolare attenzione è stata data, da parte del direttore, alla valorizzazione del personale, quello già presente con l’avvio di un progetto sul benessere organizzativo, promosso dalla Regione, e anche al futuro. “Non è vero che l’azienda sanitaria di Piacenza non è attrattiva e che abbiamo visto una riduzione del personale. Rispetto al 2019, abbiamo 198 dipendenti in più, la maggior parte sono medici (40) e infermieri (70). Dallo scorso anno ad oggi abbiamo – sottolinea – altri 10 medici in più. La nostra attrattività si misura anche dalla partecipazione dei professionisti ai nostri concorsi, in particolare per alcune funzioni strategiche che abbiamo acquisito”. Alto è anche l’interesse nei confronti della professione infermieristica, con il corso di laurea presente in città. Le iscrizioni al nuovo anno accademico, anticipa Bardasi, sono 121. “Devo smentire alcune notizie circolate su questi temi, perché è importante – dice – motivare e non deludere il personale”. Restano poi confermati, e non sono stati dimezzati, i posti letto in ospedale: sono 709 come nel 2022.