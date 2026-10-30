Piacenza Futura scende in campo “Città poco sicura, vogliamo dare il nostro contributo”

Il movimento civico giovanile Piacenza Futura scende concretamente in campo per la città. Nella giornata del 29 ottobre i giovani del movimento sono stati impegnati in un’azione di pulizia e decoro urbano in alcune aree di Piacenza, per dare un segnale tangibile di attenzione e cura per il territorio.

Le iniziative proseguiranno questo fine settimana: sabato mattina, a partire dalle 10, Piacenza Futura darà il via al volantinaggio. La partenza è fissata in Piazza Cavalli, per poi snodarsi attraverso le vie del centro storico con tappe e momenti di confronto con i cittadini, fino ad arrivare in Piazza Duomo. “Piacenza Futura – spiega Mattia Settineri, portavoce del movimento – è nato perché diversi giovani, soprattutto ragazze, avvertono una situazione di profonda insicurezza in città. Abbiamo così deciso di dare un nostro contributo, avanzando alcune proposte”. Tra queste figurano il presidio h24 delle zone più problematiche della città, la presenza di pattuglie a piedi fino alle 3 di notte nelle zone della movida nel weekend e il potenziamento dei bus della notte.