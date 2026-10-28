Trombetta-Capelli: il Piacenza supera il Sasso Marconi e passa il turno di Coppa
Un gol per tempo per i biancorossi, che agli ottavi affronteranno la vincente della gara tra Lucchese e Sestri Levante
PIACENZA – SASSO MARCONI 2-0 FINALE
(14′ Trombetta, 82′ Capelli)
Con un gol per tempo, il Piacenza supera il Sasso Marconi e accede agli ottavi della Coppa Italia di Serie D. Una prova positiva dei biancorossi, sempre in controllo del match ma che hanno rischiato di complicarsi la vita con l’espulsione di Panaioli della ripresa, che nel prossimo turno affronteranno la vincente della gara tra Lucchese e Sestri Levante.
Come previsto ampio turnover per Franzini: dell’undici che ha pareggiato a Palazzolo ci sono solo Bakayoko (che salterà il derby di domenica con il Nibbiano per squalifica) e Tremolada, partono dal primo minuto Barba e Bassanini, in avanti gioca Raffini. La prima chance è per gli ospiti con il mancino a giro di Pepa, ottimo l’intervento di Fantoni che toglie il pallone dall’incrocio e mette in corner. Replica subito il Piace e al 14’ sblocca la gara grazie a Trombetta, che, circondato dai difensori ospiti, fa partire un improvviso sinistro dall’interno dell’area che sorprende sul primo palo Celeste. Biancorossi vicini al raddoppio dieci minuti dopo: sul corner battuto da Tremolada, Bakayoko centra la traversa di testa, poi Raffini manca il tap in vincente. A inizio ripresa Franzini manda in campo Capelli per Raffini, il Piace spinge alla ricerca del raddoppio e confeziona pericoli in serie per la retroguardia ospite: Trombetta si vede annullare una rete per fuorigioco, Capelli chiama due volte all’intervento Celeste, poi ancora Trombetta ci prova dalla distanza ma trova ancora attento l’estremo difensore ospite. Ma i biancorossi, in pieno controllo della gara, si complicano ancora una vola la vita da soli: e così un fallo di Panaioli nella trequarti ospite gli costa il secondo giallo e il Piacenza resta in dieci. Il Sasso Marconi prova a sfruttare l’uomo in più, ma la sua produzione offensiva si limita ad un paio di conclusioni che non impensieriscono Fantoni. La superiorità numerica dura poco più di dieci minuti, anche Nunziati finisce anzitempo la gara per doppia ammonizione: si gioca dieci contro dieci e il Piace raddoppia con Capelli, che sfrutta la volata sulla fascia di Bassanini e da due passi insacca. Finisce 2-0, domenica sarà ora di derby con il Nibbiano.
LA CRONACA
Triplice fischio: il Piacenza supera 2-0 il Sasso Marconi e passa il turno di Coppa: negli ottavi i biancorossi se la vedranno contro la vincente della gara tra Lucchese e Sestri Levante
90′ – Cinque minuti di recupero
87′ – Percussione di Mattiolo che va al tiro, attento Fantoni
86′ – Altri due cambi nel Piacenza: in campo Fofana e Guerci per Trombetta e Barba
82′ – Raddoppio del Piacenza: volata di Bassanini sulla destra, palla al centro per Capelli che da due passi non sbaglia
77′ – Duro intervento di Nunziati su Capelli, secondo giallo e anche il Sasso Marconi si ritrova in dieci
75′ – Ci prova Prasso dalla distanza, para Fantoni
72′ – Si vedono gli ospiti con Lolli: girata in area centrale, nessun problema per Fantoni
65′ – Secondo giallo a Panaioli, Piacenza in dieci
64′ – Bella giocata di Barba, che arriva sul fondo e mette al centro per Capelli, la girata di testa da ottima posizione finisce a lato
58′ – Doppio cambio nel Piacenza: dentro Putzolu e Poledri per Silva e Tremolada
57′ – Spinge il Piacenza: Trombetta si accentra e calcia dalla distanza, gran botta respinta in corner dal portiere ospite
54′ – Ancora Capelli controlla e si gira, respinge di piede Celeste
52′ – Manzi al centro per Capelli, si salva Celeste
51′ – Capelli libera in area Trombetta che batte Celeste, l’arbitro annulla per fuorigioco
Via alla ripresa, nel Piacenza in campo Capelli per Raffini
Finito il primo tempo tra Piacenza e Sasso Marconi.
GOL – Passa in vantaggio il Piacenza con Trombetta al 14′ del primo tempo: l’attaccante si fa largo fra un groviglio di difensori e sferra un preciso e secco rasoterra.
Iniziato il match al Garilli.
Le formazioni ufficiali:
PIACENZA: Fantoni, Manzi, Silva, Raffini, Tremolada, Bakayoko, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Barba, Panaioli. All Franzini
SASSO MARCONI: Celeste, Lolli, Farini, Bonfiglioli, Nunziati, Acatullo, Pepa, Galli, Pelliconi, Mazia, De Nardi. All. Bertone
Arbitro: Lorenzo Carlo Ferroni (Fermo)
Ass. 1: Dario Fantaccione (Cinisello Balsamo)
Ass. 2: Niccolo Cantile (Treviglio)