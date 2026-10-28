Trombetta-Capelli: il Piacenza supera il Sasso Marconi e passa il turno di Coppa

Come previsto ampio turnover per Franzini: dell’undici che ha pareggiato a Palazzolo ci sono solo Bakayoko (che salterà il derby di domenica con il Nibbiano per squalifica) e Tremolada, partono dal primo minuto Barba e Bassanini, in avanti gioca Raffini. La prima chance è per gli ospiti con il mancino a giro di Pepa, ottimo l’intervento di Fantoni che toglie il pallone dall’incrocio e mette in corner. Replica subito il Piace e al 14’ sblocca la gara grazie a Trombetta, che, circondato dai difensori ospiti, fa partire un improvviso sinistro dall’interno dell’area che sorprende sul primo palo Celeste. Biancorossi vicini al raddoppio dieci minuti dopo: sul corner battuto da Tremolada, Bakayoko centra la traversa di testa, poi Raffini manca il tap in vincente. A inizio ripresa Franzini manda in campo Capelli per Raffini, il Piace spinge alla ricerca del raddoppio e confeziona pericoli in serie per la retroguardia ospite: Trombetta si vede annullare una rete per fuorigioco, Capelli chiama due volte all’intervento Celeste, poi ancora Trombetta ci prova dalla distanza ma trova ancora attento l’estremo difensore ospite. Ma i biancorossi, in pieno controllo della gara, si complicano ancora una vola la vita da soli: e così un fallo di Panaioli nella trequarti ospite gli costa il secondo giallo e il Piacenza resta in dieci. Il Sasso Marconi prova a sfruttare l’uomo in più, ma la sua produzione offensiva si limita ad un paio di conclusioni che non impensieriscono Fantoni. La superiorità numerica dura poco più di dieci minuti, anche Nunziati finisce anzitempo la gara per doppia ammonizione: si gioca dieci contro dieci e il Piace raddoppia con Capelli, che sfrutta la volata sulla fascia di Bassanini e da due passi insacca. Finisce 2-0, domenica sarà ora di derby con il Nibbiano.