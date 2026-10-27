Piacenza in campo per i sedicesimi di Coppa Italia: al Garilli arriva il Sasso Marconi

Nuovo impegno infrasettimanale per il Piacenza, che torna in campo mercoledì pomeriggio al Garilli (fischio d’inizio ore 14.30, info biglietti) per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie D. Avversario sarà il Sasso Marconi, attualmente quartultimo in campionato nel girone E: anche in questo turno si giocherà in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai rigori. Chi passerà il turno affronterà il 18 novembre negli ottavi la vincente della gara tra Lucchese e Sestri Levante. Come già accaduto nei turni precedenti di Coppa, si prevede un ampio turnover tra i biancorossi, reduci dal pareggio acciuffato in extremis sul campo della Pro Palazzolo e attesi domenica prossima dall’atteso derby con la capolista Nibbiano&Valtidone.