Piacenza nel dibattito nazionale sulle città del futuro. Brianzi e Fantini ai Tavoli di Utopian Hours e City Vision
Brianzi ha inoltre presentato il bando “Piacenza 2030 – Giovane Città Futura”, già premiato a livello nazionale per il coinvolgimento dei giovani sui temi dell’Agenda 2030
Piacenza tra le città protagoniste di due importanti appuntamenti nazionali dedicati al futuro delle città: Utopian Hours a Torino e gli Stati Generali delle Città Intelligenti di City Vision a Padova, condividendo esperienze e progettualità su rigenerazione urbana, politiche giovanili, attrattività e sostenibilità. Una presenza che si inserisce nel percorso di apertura alle reti nazionali promosso e consolidato, dall’Amministrazione Tarasconi, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.
Nell’ambito di Utopian Hours, gli assessori Francesco Brianzi e Adriana Fantini hanno partecipato ai tavoli “City of Youth” e “Public Asset”, dedicati al protagonismo delle nuove generazioni e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.
“Rigenerare la città” sottolinea l’assessora Adriana Fantini, “significa ripensare il ruolo degli spazi pubblici, valorizzandone le potenzialità sociali e culturali. Il confronto con altre realtà è prezioso per sviluppare nuove modalità di utilizzo del patrimonio urbano, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità”.
In occasione di City Vision, a Padova, l’assessore Brianzi è intervenuto ai tavoli “Attrattività dei territori: talenti, imprese ed ecosistemi di innovazione locali” e “Valutazione d’impatto generazionale”, dedicati alle strategie per attrarre competenze e alla sostenibilità delle scelte pubbliche. Nel corso della manifestazione, Piacenza ha ricevuto una menzione di buona pratica per il progetto della biblioteca di via Dante, riconoscimento al percorso di riqualificazione e innovazione degli spazi cittadini. Dall’Agorà centrale, nel panel della Rete dei Comuni Sostenibili, Brianzi ha inoltre presentato il bando “Piacenza 2030 – Giovane Città Futura”, già premiato a livello nazionale per il coinvolgimento dei giovani sui temi dell’Agenda 2030.
“Partecipare a queste reti” rimarca l’assessore Brianzi, “significa confrontarci con le esperienze più avanzate e portare Piacenza all’attenzione nazionale anche attraverso le nostre buone pratiche. Attrattività, sostenibilità e protagonismo giovanile sono parti di un’unica visione: dal progetto Piacenza Talenti, con cui accompagniamo studenti e giovani competenze nella scelta di vivere e lavorare sul nostro territorio, alla valutazione d’impatto generazionale, che stiamo introducendo nella programmazione comunale per misurare gli effetti delle decisioni di oggi sulle generazioni di domani. Vogliamo una città capace non solo di attrarre talenti, ma soprattutto di creare le condizioni perché scelgano di restare”.