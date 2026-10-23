Piacenza nel dibattito nazionale sulle città del futuro. Brianzi e Fantini ai Tavoli di Utopian Hours e City Vision

Piacenza tra le città protagoniste di due importanti appuntamenti nazionali dedicati al futuro delle città: Utopian Hours a Torino e gli Stati Generali delle Città Intelligenti di City Vision a Padova, condividendo esperienze e progettualità su rigenerazione urbana, politiche giovanili, attrattività e sostenibilità. Una presenza che si inserisce nel percorso di apertura alle reti nazionali promosso e consolidato, dall’Amministrazione Tarasconi, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

Nell’ambito di Utopian Hours, gli assessori Francesco Brianzi e Adriana Fantini hanno partecipato ai tavoli “City of Youth” e “Public Asset”, dedicati al protagonismo delle nuove generazioni e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

“Rigenerare la città” sottolinea l’assessora Adriana Fantini, “significa ripensare il ruolo degli spazi pubblici, valorizzandone le potenzialità sociali e culturali. Il confronto con altre realtà è prezioso per sviluppare nuove modalità di utilizzo del patrimonio urbano, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità”.

In occasione di City Vision, a Padova, l’assessore Brianzi è intervenuto ai tavoli “Attrattività dei territori: talenti, imprese ed ecosistemi di innovazione locali” e “Valutazione d’impatto generazionale”, dedicati alle strategie per attrarre competenze e alla sostenibilità delle scelte pubbliche. Nel corso della manifestazione, Piacenza ha ricevuto una menzione di buona pratica per il progetto della biblioteca di via Dante, riconoscimento al percorso di riqualificazione e innovazione degli spazi cittadini. Dall’Agorà centrale, nel panel della Rete dei Comuni Sostenibili, Brianzi ha inoltre presentato il bando “Piacenza 2030 – Giovane Città Futura”, già premiato a livello nazionale per il coinvolgimento dei giovani sui temi dell’Agenda 2030.