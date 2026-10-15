Piacenza, Nibbiano&Valtidone, Fiorenzuola: confermato il sostegno della Banca di Piacenza

Anche quest’anno (stagione sportiva 2026-2027) la Banca di Piacenza ha rinnovato le convenzioni con le tre principali società calcistiche piacentine che militano nel campionato di serie D: a Piacenza e Fiorenzuola si è aggiunto il Nibbiano&Valtidone. Gli accordi di collaborazione sono stati firmati nella Sala Ricchetti della Sede centrale dell’Istituto di credito tra la Direzione della Banca e i presidenti delle società.

Nel caso del Piacenza Calcio, la convenzione è stata siglata dal vicedirettore generale Lodovico Mazzoni e dal presidente del club biancorosso Marco Polenghi, presente alla firma anche il consigliere Giangiacomo Ponginibbi e i calciatori Jacopo Silva e Nicola Trombetta. Le parti hanno espresso reciproca soddisfazione per aver dato seguito ad una partnership avviata già sei anni fa ed estesa non solo alla Prima squadra. “La continuità dell’appoggio che ci garantisce Banca di Piacenza – ha commentato il presidente del club Polenghi – ci gratifica. Siamo due realtà che hanno in comune la custodia del territorio e la volontà di valorizzarlo. Il nostro obiettivo è quello di portare Piacenza al di fuori dei confini provinciali con l’ambizione di crescere e di essere sempre più impattanti a livello nazionale”.

Per quanto si riferisce alla “matricola terribile” Nibbiano&Valtidone, il contratto di sponsorizzazione è stato firmato dall’a.d. e direttore generale della Banca Angelo Antoniazzi e dal presidente del club Valter Alberici, accompagnato dal vicepresidente Cristiano Grandi. “Ci fa onore avere al nostro fianco la banca più importante del territorio”, ha dichiarato il presidente Alberici che, commentando il brillante avvio di campionato (primi nel girone B), lo ha giudicato “al di sopra delle più rosee previsioni, anche se eravamo ottimisti”, ma conseguenza di “una buona programmazione”. Quest’anno, oltre alla prima squadra, il Nibbiano&Valtidone ha allestito una formazione di Juniores nazionali sulla quale ci sono grandi aspettative. “Siamo il più piccolo centro italiano ad avere una squadra in serie D – ha concluso Alberici – e ci riempie d’orgoglio avere portato il calcio di livello in Valtidone, che ci ripaga con vicinanza ed entusiasmo: giochiamo a Borgonovo e lo stadio è quasi sempre sold out”.

La convenzione con il Fiorenzuola Calcio è stata firmata dal presidente della società Luigi Pinalli e dall’a.d. e direttore generale della Banca Angelo Antoniazzi, presente anche il vicedirettore generale Pietro Boselli. “Siamo contenti per la conferma di questa collaborazione che si rinnova da anni, ma siamo molto dispiaciuti dell’improvvisa scomparsa del presidente Nenna, con il quale dialogavamo spesso”, ha commentato il presidente Pinalli, che ha confermato l’impegno massimo verso il settore giovanile: “Stiamo ampliando il nostro centro sportivo dedicato a Alberto Bricchi con due campi in erba naturale ed uno con erba sintetica più altrettanti spogliatoi; in questo modo riusciremo ad accontentare le tantissime famiglie fiorenzuolane che ci chiedono di far giocare i loro figli”.