Piacenza, ora di religione “sospesa”. Snadir “Si rispettino le scelte delle famiglie”

“Una scelta che rischia di penalizzare tutti gli studenti e di compromettere il rispetto delle opzioni educative espresse dalle famiglie, secondo le procedure previste dalla normativa vigente”. Così lo Snadir – Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione – interviene sulla situazione segnalata presso l’Istituto comprensivo 1 di Piacenza, relativa all’organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative: “L’insegnamento della religione cattolica – spiega lo Snadir – sarebbe stato di fatto sospeso , nonostante la regolare richiesta delle famiglie. La vicenda riguarderebbe la decisione di sostituire l’ora di religione cattolica con un’ora di educazione civica, prevedendo contestualmente il coinvolgimento dell’insegnante di religione anche nelle attività con gli alunni che avevano scelto le attività alternative”.

“ Sarebbe stato necessario garantire, sin dall’avvio delle lezioni, sia l’insegnamento della religione cattolica per gli aventi diritto, sia l’organizzazione delle attività alternative per chi non se ne avvale “, afferma Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir. “Potrebbe configurarsi un possibile profilo di responsabilità organizzativa e gestionale (“culpa in organizzando”), in relazione a provvedimenti che appaiono inadeguati rispetto all’evento determinatosi”. Ruscica richiama la Legge n. 121/1985, il DPR n. 751/1985 e il DPR n. 175/2012, che disciplinano l’insegnamento della religione cattolica e la sua organizzazione nella scuola: “La libertà di scelta educativa delle famiglie deve trovare concreta attuazione fin dall’inizio dell’anno scolastico , assicurando agli alunni che se ne avvalgono l’insegnamento richiesto e a chi non se ne avvale le attività alternative previste. Chiediamo un immediato chiarimento alla scuola interessata e l’intervento dell’USR competente , affinché sia ripristinata senza indugio l’ora di religione cattolica per gli aventi diritto e siano attivate tempestivamente le attività alternative nel pieno rispetto delle opzioni espresse dalle famiglie”, ribadisce il segretario nazionale.

Sulla vicenda interviene anche Mattia Della Corna, coordinatore regionale Snadir Emilia-Romagna, che ricostruisce le iniziative intraprese dal sindacato: “Siamo venuti a conoscenza come Snadir territoriale di questo spiacevole episodio nell’IC 1 di Piacenza. Questa lentezza nell’organizzare l’ora alternativa da parte dei dirigenti non è una novità“, e precisa che, nel caso specifico, “mancano anche documenti scritti che ci permettano un’analisi ancora più esaustiva dei fatti”. Anche Egidio Rossi, segretario provinciale Snadir di Piacenza, segue con attenzione l’evoluzione della situazione: “È una situazione che sta scatenando un dibattito politico e che stiamo monitorando con attenzione, anche se ci risulta che i ragazzi stiano già facendo religione”. Rossi ribadisce la necessità di rispettare le scelte di tutti gli alunni e le esigenze organizzative della scuola, ma richiama anche la responsabilità dei dirigenti: “È anche giusto da parte dei Ds rispettare la normativa, rispettare un congruo tempo per attivare le attività di alternativa, perché ciò aiuta anche quelle ragazze e quei ragazzi che invece vogliono avere la nostra ora di insegnamento”.