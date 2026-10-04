Piacenza Partenopea alla festa del centenario dei Napoli Club del Nord

PIACENZA PARTENOPEA A MILANO PER LA FESTA DEL CENTENARIO DEI NAPOLI CLUB DEL CENTRO NORD ITALIA – Si è tenuto a Trezzano sul Naviglio, Milano, la Festa del Centenario della SSC Napoli organizzata dal club Piacenza Partenopea, Milanoazzurra, Bergamo Anima Azzurra e Parma Partenopea. Per la prima volta da quattro club Napoli del Centro Nord si sono uniti non solo sugli spalti.

Nella location della ASD Real Trezzano ,al pomeriggio si è svolto un triangolare di calcio a 5 tra le squadre dei padroni di casa di Milanoazzurra, Bergamo Anima Azzurra e il club Napoli cittadino Piacenza Partenopea. La competizione calcistica amichevole ha visto vincitori proprio i ragazzi di Piacenza Partenopea che hanno travolto le altre compagini aggiudicandosi l’ambito trofeo. Le partite si sono svolte in allegria e armonia all’ insegna dei sani valori di questo sport, vivendo ogni partita come una vecchia partita tra scugnizzi di quartiere.

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Successivamente al TIKI TAKA Cafè si è scatenata la festa dei circa 200 tifosi azzurri presenti, a cui era presente anche Gianpaolo Imbriani, fratello dell’ex azzurro Carmelo (deceduto nel 2013) presidente dell’associazione “Imbriani non mollare “ a cui il club della città piacentina ha donato 800 euro lo scorso Natale. La cucina ha coccolato i presenti con piatti tipici della tradizione napoletana e quel pizzico di innovazione che non gusta mai.

A seguire il live show del rapper partenopeo Viennari’, su tutte ricordiamo il suo pezzo andato virale sui social: Napoli Balla. Dulcis in fundo lo Sand Up Comedy Show del grande artista (attore, comico e cabarettista) Angelo Di Gennaro, che giunto apposta da Napoli per l’evento ha fatto divertire il pubblico fino a tarda notte.

”Essere stati chiamati in causa per realizzare quest’evento per noi di Piacenza Partenopea è stato un onore, non avremmo mai potuto tirarci indietro di fronte a una festa che più che mai ha significato l’unione di tutti i tifosi napoletani anche se residenti in città o regioni diverse, i nostri soci ci seguono sempre ovunque, pensare che oggi siamo qua in 50 e non c’è nessuna partita del Napoli è motivo veramente di orgoglio” – così è intervenuto Antonio Cerbone, titolare della storia bottega ”La vera mozzarella”, vice presidente, nonchè uno dei fondatori dell’associazione.

Ai microfoni di CasaNapoli.net è intervenuto invece Gennaro Narducci, vice presidente dell’associazione, che ha sottolineato anche il grande lavoro che si nasconde dietro a questa realtà partenopea a Piacenza: ”Essere tra gli organizzatori di quest’evento è stato per noi qualcosa di speciale, soprattutto quando si tratta di collaborare con un club storico come Milanoazzurra attivo dal 1984, anche con Parma e Bergamo siamo come fratelli, collaboriamo incessantemente e settimanalmente per organizzare trasferte, condividere idee, iniziative e confrontarci su diverse tematiche, c’è davvero tanto lavoro dietro, nel nostro club quest’anno siamo già in 200 e siamo appena a metà settembre…siamo fortunati ad avere una vasta rete di soci collaboratori che ci permettono di tenere attive rubriche, iniziative, trasferte, beneficenza, volontariato e tanto altro”.