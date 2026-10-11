Piacenza ricorda Norma Cossetto “Ma scomparsa la targa per le vittime delle marocchinate”

Si è svolta anche quest’anno a Piacenza la commemorazione di Norma Cossetto, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa dal Comitato 10 Febbraio e giunta all’ottava edizione. La cerimonia, organizzata presso il giardino cittadino intitolato alla giovane studentessa istriana, ha rappresentato un momento di raccoglimento in memoria di Norma, uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi e insignita nel 2005 della Medaglia d’oro al merito civile alla memoria, e di tutte le vittime delle foibe.

A suscitare amarezza è stata però la scoperta della scomparsa della targa commemorativa dedicata alle vittime delle marocchinate, le violenze perpetrate contro la popolazione civile italiana da appartenenti alle truppe coloniali del Corpo di spedizione francese durante la Seconda guerra mondiale “Una scomparsa che desta preoccupazione – sottolineano dal Comitato -, trattandosi di un simbolo dedicato al ricordo di una delle pagine più dolorose della nostra storia. Al momento non sono note le circostanze della sua rimozione, ma resta la necessità di restituire al giardino un importante segno di memoria e rispetto verso le vittime”. Il Comitato “Norma Cossetto” di Piacenza ha annunciato che segnalerà formalmente l’accaduto al Comune, chiedendo “il tempestivo ripristino della targa e un intervento di sostituzione delle panchine presenti nel giardino”.