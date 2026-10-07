Piacenza ricorda Norma Cossetto, vittima delle foibe

Si terrà domenica 11 ottobre alle ore 16, presso il Giardino Norma Cossetto alla Besurica, a Piacenza, l’iniziativa “Una Rosa per Norma”, manifestazione organizzata a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio e promossa a livello locale dal Comitato Norma Cossetto. L’appuntamento vuole rendere omaggio alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, una delle tante vittime nel 1943 delle violenze e degli omicidi perpetrati dai partigiani comunisti titini.

Nel giardino a lei intitolato alla Besurica sarà deposta una rosa in sua memoria, insieme a un momento di raccoglimento per ricordare Norma e, attraverso la sua vicenda, tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il comitato invita tutta la cittadinanza a prendere parte al ricordo di Norma.