Piacenza, sfida da non sbagliare contro lo Scanzorosciate (ore 15)

PIACENZA – SCANZOROSCIATE 0-0 (in campo dalle 15)

LA CRONACA

Le formazioni ufficiali

PIACENZA: Bruno, Manzi, Mazzantini, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Raffini, Bakayoko, Rrapaj, Poledri, Capelli. All. Franzini

SCANZOROSCIATE: Colleoni, Sandre, Basani, Paris, Oppizzi, Regonesi, Dieng, Valenti, Moraschi, Chiossi, Angeloni. All. Delpiano

Arbitro: Francesco Isnardi (Albenga)

Ass. 1: Dragos Alexandru Mariut (Asti)

Ass. 2: Osama Chamchi (Savona)

Sesta giornata di campionato in Serie D, domenica (ore 15) torna in campo il Piacenza che ospita al Garilli lo Scanzoroesciate.

Una gara da non sbagliare per il Piacenza di Franzini, che dopo il turno di stop (il match con il Milan Futuro si recupera il 14 ottobre) è atteso da un tour de force con cinque partite nel giro di due settimane: dopo il match di domenica, i biancorossi sono attesi dai 32esimi di Coppa Italia contro il Lentigione (mercoledì 7 ottobre), quindi dal derby con il Fiorenzuola (sabato 10 ottobre), dal recupero con il Milan Futuro (mercoledì 14 ottobre) e dalla gara con il Caldiero (domenica 18 ottobre). La squadra di Franzini arriva rinfrancata dal successo – non senza fatica – sulla Real Calepina e dovrà farsi trovare pronta con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta al momento distante otto lunghezze (con una gara in meno). Per la gara con lo Scanzorosciate – a quota cinque in classifica e reduce dal pari interno con la Pro Palazzolo – ancora assenze importanti per Franzini, che deve rinunciare agli infortunati Barba, Sereni e Taugourdeau (costretto ad un nuovo stop per un problema al ginocchio), ma potrà contare sul nuovo innesto Mazzaglia.