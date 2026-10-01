Piacenza si prepara a celebrare i 20 anni del Placentia Gospel Choir

Il Placentia Gospel Choir festeggia 20 anni di storia con un grande concerto, in programma domenica 4 ottobre alle 21 in piazza Cavalli. L’evento è in collaborazione con il Comune di Piacenza e con Confcommercio Piacenza che, proprio con lo spettacolo del Placentia Gospel Choir, festeggerà la chiusura della 21esima edizione del Mercato Europeo, è stato ricordato durante la conferenza stampa dall’assessore agli Eventi Simone Fornasari e, per il Placentia Gospel Choir, il fondatore e direttore Francesco Zarbano e il direttore musicale Steven Zucchini, e in concomitanza con la celebrazione della “Giornata Nazionale del Dono” da parte di Avis Provinciale Piacenza.

Nato e fondato il 4 settembre 2006 dall’attuale direttore Francesco Zarbano all’interno del Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, il Placentia Gospel Choir è il coro gospel della città di Piacenza. E’ da annoverarsi tra i principali protagonisti del panorama musicale e corale italiano, avendo partecipato – in tutti questi anni di attività – ad oltre 300 concerti ottenendo diversi riconoscimenti artistici. Ha collaborato con gruppi musicali di fama mondiale e molte sono state anche le esperienze in ambito televisivo. Nel 2010, ha contribuito alla fondazione del blasonato Italian Gospel Choir, la nazionale che rappresenta il nostro Paese nel genere gospel e assieme agli “azzurri” ha sempre preso parte ai concerti che si sono tenuti in location prestigiose quali piazza Duomo a Milano negli anni 2011-2014-2015, all’Auditorium Ranieri III di Montecarlo (Principato Di Monaco) nel 2012-2014, in occasione della finale di Champions League a Milano nel 2016, fino ai recenti concerti al Blue Note di Milano e alla celebrazione dei 100 anni di Aeronautica Militare a Genova.

Al coro Gospel di Piacenza possono accedere tutti senza limiti di età, né distinzioni di razza, provenienza o credo politico e religioso. Per informazioni: email info@placentiagospelchoir.it tel. 39 29800800.